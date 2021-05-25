電子股重返主流 台股放量攻克季線 大漲257點收16595點

美股周一全面收漲，台股今 (25) 日開高走高，盤中強漲逾 300 點，最高衝上 16657 點，一度收復月線關卡，在護國神山群領軍下，IC 設計、記憶體、被動元件同步走強，電子股重返市場主流，終場指數上漲 257.38 點，收在 16595.67 點，成功站回季線之上，成交值放大至 5273.39 億元。

台積電回神強彈 2.6%，收在 583 元，單日市值激增 3889 億元；聯電重返 50 元關卡，漲幅達 6.5%，收 51.9 元；鴻海、聯發科、台達電、日月光投控等電子權值股也都吸引買盤進駐，上漲 1-3%。矽力 - KY 以跳空漲停 3675 元開出，但賣壓出籠後，漲停被打開，終場漲 4% 收 3490 元，穩居股王。

電子股資金比重回升至 5 成以上，包括 IC 設計、被動元件、面板、記憶體等族群，買氣都相當熱絡，國巨、華新科重拾動能上漲逾 3%；凱美強勢亮燈漲停，達 108 元；大毅、奇力新、禾伸堂、台嘉碩等漲勢也不俗。面板股以彩晶最為強勢，一度亮燈漲停，終場成功站回 20 元之上，雙虎尾盤漲勢收斂，約漲 1-2%。

IC 設計股仍為多頭指標，晶豪科拉出第二根漲停，達 128.5 元；其他包括智原、普誠、佑華等也亮燈漲停；矽統、敦泰、力旺、立積、群聯等相關族群，漲勢都相當強勁。記憶體模組廠威剛直奔漲停價 102 元，華邦電、十銓勁揚逾半根漲停板，旺宏、南亞科、宇瞻也有 2-3% 的漲幅。

塑化族群也重回多頭懷抱，台塑、南亞連袂大漲逾 3%，台聚家族人氣更旺，台聚首季獲利亮眼，加上國際油價走高，吸引買盤進駐，強勢攻上漲停價 34.45 元，收復月線，亞聚及華夏也都亮燈漲停，台達化則漲逾 5%，整體塑膠類股指數大漲逾 3%，買氣暢旺。

