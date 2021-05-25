〈房產〉今年以來新北大型廠辦交易 汐止33億元居冠

去年疫情，許多台商考量供應鏈避險與防疫回流台灣急擴廠，加上新北市政府 2018 年祭出工業區立體化方案，帶動新北市工業地產交易增溫，今年新北市廠辦實價登錄統計，汐止區交易總金額 33 億元最高，中和區與新店區分別為 17 億元、8 億元，同時，捷運沿線開始也有廠辦化效應，同步帶動產業鏈群聚變化。

信義全球資產公司總經理柯宏安分析，以前不少企業只考慮在台北設置辦公，但隨著捷運路網漸漸串連新北市各大工業據點，且位於蛋白區的廠辦因價格相對低廉，企業也開始往新北布局。

依實價登錄已揭露資訊，2021 年新北廠辦交易以汐止區交易規模最多，交易總金額 33 億元，大型交易中看到包含東碩資訊、泉創生醫、強茂、宜進旗下的光明等企業投資。

興富發 (2542-TW) 也與新隆儲運在此區將合作興建新廠辦，另外像保長坑工業區也陸續有新廠辦釋出像是富鼎科技大樓。

中和區今年實價登錄廠辦交易總金額來到 17 億元，去年上市櫃公司在此投資廠辦也有 6 筆記錄，今年則有晶焱科技以 3.22 億元買下遠東世紀廣場部分樓層。

今年目前排名第三名的新店區，實價登錄廠辦交易總金額 8 億元，今年在此大型交易有晶達、醫揚，分別買下遠東世紀 ABC 廠辦部分樓層。新店區未來還有新北政府自行開發興建的寶高智慧產業園區即將完工，可望帶動區域發展。

柯宏安表示，近年新北廠辦類交易規模從 2017 年到 2020 年每年平均逾 300 億元；廠房類交易規模則從 2017 年 82 億元到 2020 年成長為 130 億元。

從需求面看，觀察上市櫃大型交易，科技及傳產業類族群的投資交易規模，從 2017 年 277 億元，到 2020 年達 477 億元，顯現出企業需求。但目前全台疫情已較去年相對嚴峻，各種政府防疫限制升級，對產業勢必有衝擊，企業在提升防疫措施、更加專注謹慎本業運營，短時間內商用不動產需求與交易可能受到影響。