〈房產〉4月房貸餘額增幅衝14年半來新高 惟土建融年增已連3月下滑

台灣央行今 (25) 日公布 4 月購屋貸款和建築貸款 (土建融) 餘額，分別來到 8 兆 2472 億元、2 兆 5591 億元，雙雙續創歷史新高，其中，房貸餘額年增率擴大至 9.51%，較上月續增 0.26 個百分點，增幅創 2006 年 9 月以來新高，不過，土建融餘額年增 17.45%，較上月下滑 0.28 個百分點，呈現連 3 月下滑。

央行甫公布 4 月五大銀行新承做房貸 561.95 億元，較上月略減 6.88 億元，央行認為，打炒房政策後，銀行辦理房貸相對審慎，但剛性需求不弱，至於這波疫情對房市和房價的影響，尚待觀察。

央行直言，5 月中旬起國內疫情急轉直下，民眾基本上不會出門看屋，將先影響房市交易量。

台經院指出，由於營建成本不可控風險升高、房地合一稅 2.0 實施在即，使建商對新建工程投入將轉趨保守、降低預售屋推案意願，此現象也反映在此次土建融年增幅度持續下滑。

房仲業者認為，3、4 月房市買氣呈自用當道，且交易狀況相對穩定，長期持有的自住客，受政策影響的程度不大，但疫情已先衝擊賞屋需求，5 月移轉棟數可能將先下滑。