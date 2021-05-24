〈房產〉宅經濟商機推升 食品業商用不動產交易商機

華南金控 (2880-TW)) 代子公司華南金資產管理公司公告，今年 5 月將內科民權東路六段 21 巷 27 號及 29 號全棟商辦，以總價 4 億元，售予食品企業亞尼克菓子工房，華南金控持有約 1 年脫手，扣除交易成本後，處分利益逾 6600 萬元。

亞尼克菓子工房最新取得該棟台北市商辦建坪約 897.2 坪，地坪約 187.1 坪，屋齡約 11 年，華南金資產管理公司是在去年第一季，以約 3.3 億取得該棟商辦，持有僅 1 年出頭就轉手。

台灣房屋集團趨勢中心經理陳定中指出，內湖商辦行情約 5-7 字頭，該筆交易單價僅 4 字頭，亞尼克買得划算，對亞尼克而言，該商辦運用彈性十足，一來是該商辦鄰近亞尼克內湖旗艦店，享地利之便適宜自用；二來近年內科商辦短缺，租賃與買賣行情水漲船高，自用、出租皆可，且低價入手，未來轉手獲利可期。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，華南金去年在法拍四拍時取得該商辦大樓，單價三字頭，是行情五折價，因持有成本低，轉手獲利亮眼，不過持有才 1 年多，若以房地合一稅 2.0 新制課稅，獲利需繳 45% 稅金，所幸這筆交易及時在 5 月脫手，依照一般行政流程估算，該筆交易應可趕在 6 月底前完成過戶，趕新制上路前的最後一班列車，仍可以營利事業所得稅率 20% 來繳納，稅負遠較新制更省。

台灣房屋集團趨勢中心進一步彙整資料發現，今年除了亞尼克，還有多家搶攻市場商機的食品業購置不動產，如旗下擁有涓豆腐、北村豆腐家等餐飲品牌的豆府 (2752-TW) 集團，由子公司安廚食品斥資 1 億元，欲購入土城承天路廠辦。

同為連鎖餐飲集團的欣葉，也以約 4.9 億元買進中山站共構案的 4 樓商場；近年積極拓展鮮食商機的全家 (5903-TW)，也砸下 23.6 億元買下湖口約 1.6 萬坪土地，用以興建鮮食廠；休閒食品大廠華元食品，也以 7.5 億取得梧棲關連工業區的大片房地。

陳定中表示，近年電商崛起催生出的宅經濟商機，疫情來襲後，更進一步興起「外帶回家、外送到府、無接觸服務」的商機，讓便於配攜、保存的零食、乾貨、冷凍食品市場大開，也增加對於蛋白或蛋殼區廠辦的需求，取代貴鬆鬆的蛋黃區店面。

以亞尼克為例，多年前就打進電商平台強攻宅配市場，並設置自動販賣機，以符合無人化、零接觸趨勢；豆府、欣葉兩大餐飲集團，疫情爆發後不僅加入外送，還開發冷凍料理包，方便老饕將美食帶回家；全家也鎖定外帶商機，推出多元化鮮食攻佔市場；華元等老字號零食廠，也因民眾對零食需求度提高屢屢擴廠，因此早早看準趨勢、及早佈局的食品業者，即使疫情干擾，營收也能「疫立不搖」，並因事業版圖擴大衍生拓店、擴廠需求，使得宅經濟食品業躍居商用不動產的重要買家。