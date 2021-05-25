調查：東奧若停辦 日本經濟損失將高達1.8兆日圓

有試算指出，日本如果在今 (2021) 年停辦東京奧運、帕奧賽事，整體經濟損失將高達 1.8 兆日圓，約折合新台幣 4600 億元；如果採用無觀眾方式舉辦賽事，估計損失金額將落在 1470 億日圓 (新台幣 377 億元) 左右。

日本野村總合研究所 (Nomura Research Institute，NRI) 在 25 日 (週二) 表示，今年夏季的東京奧運、帕奧如果因故停辦，對日本經濟所造成的損失將達到 1.8 兆日圓左右；而如果改採無觀眾的形式開賽，經濟損失也估計達到 1470 億日圓左右。

野村總合研究所的首席經濟學家木內登英 (前日本央行審議委員) 在 25 日提到，有關東奧賽事在無限制的條件下、接受日本國內觀眾入場觀賽的經濟效果方面，基於東奧組委會於 2020 年 12 月所公布的營運費用等預算所試算出的結果報 1 兆 8108 億日圓。

其中，臨時設施等報 3890 億日圓、購買相關商品及電視的花費報 2910 億日圓、行銷報 1360 億日圓、防疫對策報 960 億日圓、門票銷售報 900 億日圓、觀賽者的消費支出報 568 億日圓等等。

相對於此，假設賽事只允許半數觀眾入場觀賽，門票銷售及消費支出、共計將減少 734 億日圓；完全無觀眾的情況，則將減少 1468 億日圓。