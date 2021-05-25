拜登普丁峰會敲定6/16瑞士日內瓦登場

週二 (25 日) 美國白宮宣布，美國總統拜登將 6 月 16 日在瑞士日內瓦會見俄羅斯總統普丁。

美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫 5 月 19 日在冰島首都雷克雅維克舉行會晤，兩人會後強調雖然美俄看待全球事務方面存在嚴重分歧，但對會談表達樂觀看法，仍希望找到兩國合作途徑，包括新冠疫情、氣候變遷、伊朗與朝鮮核問題，以及阿富汗戰爭等。

這場美俄高層級冰島會晤，已為兩國元首峰會先行鋪路，美國總統拜登此前表示，他期待在 6 月的歐洲訪問行程中，能與俄羅斯總統普丁會晤。

週二美國白宮宣布，拜登將 6 月 16 日在瑞士日內瓦會見俄羅斯總統普丁，白宮新聞秘書莎琪 (Jen Psaki) 於簡短的聲明中提到：「美國尋求恢復美俄關係的可預測性和穩定性之際，兩國領導人將討論各種急迫性的問題。」

近期美俄關係降入冰點，美國為懲罰俄羅斯干預美國總統大選、網路攻擊，和併吞烏克蘭克里米亞半島等行為，對俄羅斯祭出一系列制裁，包括驅逐俄羅斯外交官、禁止金融機構交易俄國盧布計價的公債。俄羅斯則否認有任何不當行為，並駁回美國政府的指控。

本月 7 日，美國最大燃油管線營運業者 Colonial Pipeline 遭 DarkSide 駭客勒索軟體攻擊，迫使東岸汽油供應受阻，美國隨後進入緊急狀態。

拜登直言，有證據表明 DarkSide 在俄羅斯境外活動，儘管目前為止沒有證據表明俄羅斯政府參與了此事，但俄國對處理此事負有一定責任。

本月 13 日拜登引述聯邦調查局 (FBI) 的調查結果稱，這起攻擊事件與俄國政府無關，期待與普丁會晤時討論網路犯罪問題。

由於美俄關係有望破冰，台北時間週二晚間 11 時許，紐約商業交易所 (NYMEX) 7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 0.24%，暫報每桶 66.27 美元，歐洲 ICE 期貨交易所 7 月交割的原油期貨價格上漲 0.29%，暫報每桶 68.59 美元。