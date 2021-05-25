〈美股早盤〉通膨憂慮減 美債殖利率探2周新低 美股小幅高開

美國聯準會 (Fed) 官員的鴿派談話，緩解市場對於通膨的擔憂，美股周二 (25 日) 小幅開高。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.3％，那斯達克綜合指數漲 0.5％，標普 500 指數漲 0.3%，費半漲 0.7%。美債殖利率跌破 1.6%，至 2 周新低。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 在內 Fed 官員近期發表鴿派言論，持續淡化通膨急遽上升和 Fed 收緊寬鬆貨幣政策的擔憂。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 則認為不應看輕美國通膨升勢，面對後疫情時代的經濟情勢，貨幣政策必須隨著不同的通膨和就業指標進行調整，不僵化的政策反應非常重要。

儘管如此，市場對於通膨的擔憂已有所緩解，10 年期美債殖利率跌破 1.6％，截稿前報 1.594%，美元指數創 4 個月新低。

蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 和 Alphabet(GOOGL-US) 開盤均小幅上揚。

其他資產面，特斯拉執行長馬斯克周一 (24 日) 推文表示，正積極和北美比特幣礦工就加密貨幣的永續性進行討論，帶動比特幣應聲跳漲。周二截稿前，比特幣落在 37000 美元關卡上方，24 小時內跌逾 1%。

經濟數據面，3 月 S&P 20 CoreLogic Case-Shiller 房價指數年增 13.2%，創下 2005 年 12 月以來最大增幅，S&P 20 大城房價指數也較去年同期大增 13.27％，增幅創下 2013 年 12 月以來最大。

截至台北時間周二 (25 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 104.71 點或 0.30%，暫報 34498.69 點

那斯達克綜合指數上漲 62.28 點或 0.46%，暫報 13723.45 點

標普 500 指數上漲 11.72 點或 0.28%，暫報 4208.77 點

費半上漲 20.97 點或 0.67%，暫報 3143.95 點

台積電 ADR 上漲 0.56% 至每股 114.27 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.594%

紐約輕原油上漲 0.09% 至每桶 66.11 美元

布蘭特原油下跌 0.15% 至每桶 68.36 美元

黃金下跌 0.12% 至每盎司 1882.30 美元

美元指數下跌 0.17% 至 89.685 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

Moderna(MRNA-US) 早盤上漲 2.23％，至 167.83 美元。

Moderna 周二表示，在一項針對 12 歲至 17 歲青少年的研究中，其新冠疫苗有效性達 93% 至 100％，並宣布計劃下月初向美國食品藥物管理局 (FDA) 提交緊急使用申請。

波音 (BA-US) 早盤上漲 1.32％，至 240.57 美元。

全球最大航空租賃公司之一的 SMBC Aviation Capital 宣布向波音訂購額外 14 架 737 Max 8 型客機，將 737 Max 客機組合擴大至 121 架。今年 Q1，SMBC Aviation Capital 共計租出 13 架 737 Max 8 客機，其中 11 架租給西南航空，另外 2 架租給歐洲最大旅遊公司途易集團 (TUI AG)。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤上漲 1.01％，至 3277.66 美元。

多家外媒引述知情人士報導，亞馬遜即將完成一項收購協議，以 85 億美元至 90 億美元價格，收購米高梅 (MGM Studios) 電影公司，交易最快周二宣布，一旦成交，將成為亞馬遜自 2017 年以 137 億美元收購連鎖超市 Whole Foods 以來最大一筆收購。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月 FHFA 房價指數年增率報 13.9％，前值自 12.2％上調至 12.4%

美國 3 月 FHFA 房價指數月增率報 1.4％，預期 1.4%，前值自 0.9% 上調至 1.1%

美國 3 月 S&P 20 大城房價指數年增率報 13.3％，前值 11.9%

美國 3 月 S&P 20 大城房價指數月增率報 1.6％，前值 1.17%

(圖：Zerohedge)

台北時間 22:00 將公布美國 4 月新屋銷售年化總數，預期 95 萬戶，前值 102.1 萬戶

台北時間 22:00 將公布美國 4 月新屋銷售年化月增率，預期 - 7.0%，前值 20.7%

台北時間 22:00 將公布里奇蒙 Fed 5 月製造業指數，預期 19.0，前值 17.0

台北時間 22:00 將公布美國 5 月諮商會消費者信心指數，預期 120.0，前值 121.7

華爾街分析：

摩根大通 (JPMorgan Asset Management) 策略師 Hugh Gimber 表示，Fed 的言論已準確傳達市場想要聽到的訊息，即他們並不擔心通膨數據，也沒有影響他們的計畫。

針對比特幣上周的大幅震盪，Gimber 表示，這並未影響其他傳統資產走勢，這讓投資人感到較放心。儘管歷經巨幅波動，宏觀市場依舊專注於經濟基本面。