〈美股盤前要聞〉通膨憂慮緩解 美股期貨上升

隨著通膨憂慮有所緩解，美股期貨週二 (25 日) 上升，道瓊期貨漲 0.23%，標普 500 期貨漲 0.26%，那斯達克 100 期貨漲 0.39%。

1. 美商務部：520 億美元半導體扶植計畫 料將在美興建 7 至 10 座新廠

週一 (24 日) 美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，美國半導體製造的五年 520 億美元的扶植計畫，將促使美國當地興建 7 到 10 間新工廠。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 週一在美光晶片廠外的活動上預測，美國 5 年 520 億美元的半導體製造扶植計畫，將為美國帶來超過 1500 億美元的投資。

雷蒙多稱：「我們只需要聯邦資金帶動私人資金投入，屆時，美國可能會有 7、8、9 或 10 座半導體新廠… 我預測美國各州政府將會積極爭取晶片設施的聯邦補貼資金，商務部到時將會有透明的資金發放程序。」

2. 亞馬遜將宣布以近 90 億美元收購米高梅電影公司

華爾街日報 (WSJ) 周一 (24 日) 引述消息人士報導，亞馬遜 (AMZN-US) 即將以近 90 億美元的價格收購好萊塢電影公司米高梅 (MGM)，進一步強化 Prime Video 的內容實力，若成交將是亞馬遜史上第二大手筆的收購案。

消息人士表示，若談判一切順利，亞馬遜最早可能在本周宣布此收購案。CNBC 也引述匿名消息來源報導，本交易最快周二就會宣布。

米高梅工作室以「萬花嬉春」、「頑皮豹」等經典作品聞名遐邇，此外還擁有 007 系列專營權、知名影集「使女的故事」和「冰血暴」，以及付費電視頻道 Epix，這些新內容有望提高亞馬遜 Prime Video 觸及範圍。

3. 馬斯克促礦機廠商公開再生能源數據 比特幣、狗狗幣漲幅拉大

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周一 (24 日) 在推特表示，和北美比特幣挖礦機廠商討論過後，後者同意公開使用再生能源的數據，被幣圈解讀為潛在利多，推動加密貨幣進一步走高，比特幣、狗狗幣漲勢拉大，連帶推動區塊鏈股價上揚。

馬斯克發推文說：「和北美比特幣挖礦機廠商談過話。他們承諾公布現有和規劃中的再生能源使用數據，並呼籲全球礦工也這麼做。前景可期。」

美股接近收盤時段、也就是馬斯克發布推文當下，比特幣報 38074 美元。推文發布幾分鐘，比特幣一度漲到 39500 美元以上，24 小時內漲幅擴大到 17%。

4. AT&T 執行長：是時候釋出媒體資產

AT&T (T-US) 執行長 John Stankey 在一場投資者會議上大談電信公司和媒體集團分拆的好處，並闡述 AT&T 的投資重點，以及捍衛公司削減股息的計畫。

AT&T 計劃拆分華納媒體，並將其與 Discovery (DISCA-US) 合併，作為協議的一部分，AT&T 會因此獲得 430 億美元以清償債務，且一旦拆分完畢，將調整資金使用方式。AT&T 將降低派發股息至約莫自由現金流的 40%，並每年額外投資 20 億美元在其 5G 無線和光纖寬頻網路業務上。

管理層預期 2022 年中完成交易，AT＆T 股東將擁有合併後的媒體公司 71% 股份，Discovery 股東將獲得其餘股份。

5. 特斯拉進行光達測試

據《彭博社》報導，有多名消息人士透露，美國特斯拉 (TSLA-US) 已與從事汽車自動駕駛技術研發的美國 Luminar Technologies(LAZR-US) 簽下雷射感測器的測試、開發合約。特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 過去曾經嘲笑光達 (LiDAR) 是「傻瓜的差事」(a fool's errand)、認為到頭來將徒勞無功，但現在似乎已改變心意。

有消息人士以相關資訊尚未公開為由、在匿名條件下向媒體透露，Luminar 基於與特斯拉之間的合約關係，把裝在 Model Y 上頭的光達販售給特斯拉。

還有彭博社在向美國加州機動車輛管理局 (DMV) 求證後，證實在推特貼文上的 Model Y 車牌、是登記在特斯拉的公司名下。而過去也曾有人目睹特斯拉的測試用 Cybertruck，也是掛上同一面車牌。