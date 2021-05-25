〈國內疫情升溫〉觀光局籲旅行社暫停出團至6/14 研擬補助損失

國內本土疫情嚴峻，雙北地區以外縣市持續有病例出現，為加強防疫，疫情指揮中心今 (25) 日公告，全國三級警戒由原訂到期日 5 月 28 日，延長至 6 月 14 日。交通部觀光局請旅行社暫停國旅出團至 6/14，呼籲業者予以旅客從寬退費，觀光局正在研擬相關補助措施。

台灣 COVID-19 本土確診人數持續上升，為嚴守社區防線、避免群聚活動，並配合指揮中心相關警戒管制措施，觀光局請旅行社暫停辦理國內旅遊至 6 月 14 日，後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

觀光局指出，如果旅客要取消行程 (出發期間為即日起至 6 月 14 日)，請旅行社以對旅客最有利者為優先考量，應依據國內旅遊定型化契約第 13 條及國內個別旅遊定型化契約第 12 條規定辦理。

也就是說，旅行社應提出已代繳的行政規費、或已支付的必要費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

觀光局表示，針對因配合政府防疫政策，暫停組團國民旅遊的旅行業者，目前正在研議停辦出團相關補助措施，以減輕旅行業者未能出團衍生的作業成本負擔，同時希望降低參團旅客的損失。