〈國內疫情升溫〉快篩陽性今起可在家隔離 北市府：將成疫情新常態

本土新冠確診人數持續攀升，根據中央疫情指揮中心公告，自今 (26) 日起，快篩陽性沒有症狀的患者可以回到家裡居家隔離，並加裝電子圍籬。台北市副市長黃珊珊表示，快篩陽性未來在家隔離，會成為疫情期間的新常態，這樣一來，集中檢疫所與醫院才能空出量能收治需要照顧的人。

根據北市府統計，4 月 25 日至 5 月 22 日期間，北市累計確診達 1170 例，以萬華區 659 例最高，接著依序為文山區 77 例、大同區 64 例、中山區 52 例、中正區 52 例、信義區 47 例、士林區 45 例、大安區 41 例。

黃珊珊指出，快篩站屬於公衛系統，但由於北市萬華區有特殊性，目前特別設立三個快篩點，包括中興醫院、和平醫院及剝皮寮，接下來每天都會把快篩陽性收住到防疫專責旅館，無論是否有症狀，避免回到社區成為感染源，沒有分區域、身分，每個人都是一樣的。

關於確診陽性個案，黃珊珊說，很多人都是之前到醫院採檢，回家過了幾天才被通知 PCR 陽性確診，北市府衛生局收到通報後會啟動關懷機制並匡列接觸者，不過，5/15 後突然每天新增高達一、兩百人，中央提供的集中檢疫所幾乎額滿，北市府拚命開設防疫旅館，也趕不上新增確診人數，所以才會有確診者還在家等候後送的問題。

黃珊珊說明，防疫專責旅館原來僅收住無症狀與輕症的快篩陽性民眾，已經確診有症狀者需送醫治療，而非送往防疫專責醫院，但因部分醫院近來有些狀況而關閉急診或門診，醫院量能尚待調整，所以重症送醫都有些塞車，且中央也開放醫院專責病房不再限制一人一室，相信量能可以大幅增加，在家的確診病人可以有更多的醫療資源提供服務。

黃珊珊強調，20 家急救責任醫院快篩點屬於醫療系統，快篩陽性需通報法定傳染病系統，今天起，無症狀陽性者將回家居家隔離。

黃珊珊表示，每個確診個案都有一位健康服務中心的同仁負責追蹤關懷，萬華地區特別嚴重，市府已調用其他單位工作人員進駐協助，沒有人是故意染疫的，請大家將心比心，互相照顧與支持，疫情還在持續發燒，大家不能掉以輕心，要假設你身邊有傳染可能性，這場疫災沒人可以置身事外。