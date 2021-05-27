〈鉅亨幣圈理財〉將投資獲利入袋為安！從派網Pionex出金教學
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相信許多人投資會想把獲利的虛擬貨幣，轉換成新台幣或是美金出場獲利入袋吧？
這篇文章將教你如何從派網交易所提領出金，到有支援法幣出金的幣安交易所。
如果您還沒有幣安帳戶，您可以透過後方連結去註冊開戶（鉅亨推薦註冊連結）
有關於幣安註冊及入金的系列教學文，請參考：
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〈鉅亨幣圈理財〉你買他賣大公開！如何 C2C 向幣安優良賣家購幣（免手續費最多人使用）
第一步
1. 請先登入幣安，從您幣安帳戶錢包內，點選「充值」
2. 一樣選取您想傳輸的網路，並且複製錢包地址，待會需要您貼到派網充值的資訊欄內。
第二步
1. 打開您派網帳戶錢包內，點選「提幣」
2. 將您剛才從幣安充值頁面複製的錢包地址，貼到派網右邊的提幣地址
3. 並且輸入您想從派網提領出金的數量，點選提交，即可完成出金。
＊如果您想確認有沒有提領成功，您可以在頁面最下方的提領紀錄，即可確定有無出帳紀錄。
恭喜您已學會派網出金，我們還準備一系列的教學文章：
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