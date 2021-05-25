路透：為取悅環保人士 拜登擬自盟國進口電動車所需金屬礦

《路透社》引述 2 位知情政府官員稱，美國總統拜登計畫自盟國進口電動車生產所需的多數金屬原物料，並在國內加工製成電池零件，除了擺脫對中國電池原料的依賴外，部分或和取悅環保人士有關。

2 位知情人士表示，美國未來主要仰賴加拿大、澳洲和巴西等盟國生產所需的多數關鍵原物料，轉化為運算晶片或電池等高附加價值產品，並創造更多就業機會。

據了解，美國政府上月成為英國礦業公司 TechMet 的最大股東，後者主要掌握巴西的鎳礦及盧旺達的鎢礦開採項目，同時也是加拿大電池回收商的主要投資者。此外，美國政府還贊助了加拿大鈷礦以及馬拉威稀土項目的相關研究。

1 位知情人士稱，相較於擴大美國礦商的採礦許可，如今拜登政府似乎將重點放在創造更多工作機會，在國內將金屬加工為電動車電池，這項計畫不僅有助於減少美國對中國電池原料的依賴，也為製造業創造更多就業機會，理論上也有助於降低因疫情而上升的失業率。

然而，為了實現低碳經濟的野心，拜登曾在去年的競選活動中暗示將仰賴自本土採購的金屬，因此對美國礦商來說，上述消息無疑是一大打擊。

周二 (25 日) 截稿前，美國鋁業 (AA-US) 跌 0.4％，力拓集團 (RIO-US) 跌 1.1％，必和必拓 (BHP-US) 跌 1.2％。

在經過為期 1 年的供應鏈安全審查到期後，白宮將針對這項計畫擬定完整策略。1 位知情官員稱，因國內礦業活動受到環保人士和部分民主黨議員反彈，拜登政府不希望其電動車發展策略受到影響。

其中 1 位知情人士表示，在與盟國的合作下，美國不需要轉型為原物料生產國，就能確保從金屬到電池的完整供應鏈。