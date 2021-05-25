照明用LED本季價格喊漲 全年產值可望增至67億美元

根據研調機構 TrendForce LED 全球供應鏈資料庫報告顯示，第二季整體照明用 LED 產品價格將上漲 0.3-2.3%，主要是 LED 照明市場需求自第一季起全面復甦，第二季仍維持高檔，加上疫情導致上游端 LED 晶片結構性缺貨未解，終端照明廠因而加大備貨力道，預估供應鏈漲勢將帶動全年照明用 LED 產值達 67.09 億美元，年增 3.43%。

TrendForce 指出，受惠於人因照明、智慧照明、植物照明和特殊照明 (如核電站照明、製藥、金屬加工業照明) 需求快速增長，主要照明級 LED 封裝大廠包含三星 LED、艾邁斯半導體與歐司朗、CREE LED、Lumileds、首爾半導體、木林森、天電等，第一季起營收皆大幅成長，預期成長動能將延續至第二季。

而此波 LED 封裝產品的調漲類別，包括居家及商用等室內中、小功率照明用 LED 產品，單季上漲 0.3-2.3%，及戶外及工業用等室外大功率照明用 LED 產品 (1 瓦以上)，單季上漲 1.3-1.8%。

從供應鏈來看，此波漲價態勢起因於去年疫情衝擊，導致晶片與相關金屬原物料上漲，使部分照明用 LED 廠面臨上游漲價壓力，調漲既往銷售價格過低的照明用 LED 產品，以維持獲利。

整體而言，TrendForce 指出，儘管存在上游原材料漲價等壓力，照明用 LED 廠仍積極提升產品性能，包括光效值和顏色飽和度等，陸續推出符合疫後市場新需求的相關產品，以鞏固自家市占與競爭力，如 OSRAM 與 Lumileds 推出建築氛圍營造的照明 LED 產品，及 CREE LED 適用於室內種植和植物工廠的產品等。