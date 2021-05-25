貝萊德：市場過度關注通膨和經濟復甦 恐對地緣政治風險猝不及防

貝萊德 (BlackRock) 警告，正當市場過於關注通膨指標和經濟復甦之際，美中緊張局勢等地緣政治風險可能使投資人猝不及防。

過去幾年來，美中貿易緊張和北韓核武等地緣政治問題不斷干擾市場，然而，貝萊德周一 (24 日) 發布報告稱，其地緣政治風險指標自 2017 年以來受首度跌入負區間，顯示如今投資人已將關注焦點轉向通膨和經濟復甦，而非地緣政治。

上述報告指出，今年以來，地緣政治風險指標持續徘徊於負區間，代表投資人對地緣政治風險的關注程度，低於過去 4 年來的平均水平，因此，一旦突然爆發地緣政治衝擊，投資人可能更加措手不及。

市場可能忽略的主要風險之一為美中脫鉤，隨著美國總統拜登 (Joe Biden) 在「關鍵技術」上延續前任政府對中國的強硬姿態，北京政府也將技術自主化列為首要工作。分析人士表示，儘管當前市場對於這方面的關注度較低，美中技術脫鉤的範圍和規模加速的可能性依舊相當高。

此外，貝萊德還列出其他 3 項可能風險，包含重大網路攻擊、新興市場政治危機，以及美中在台灣局勢上的衝突。貝萊德表示，台海緊張局勢可能構成重大中長期風險，但預計今年不會爆發軍事衝突。

在另一份報告中，貝萊德預計，若美中技術脫鉤加速，人民幣將貶值；若發生重大網路攻擊，美元將走強，公用事業股將下跌；若新興市場爆發政治危機，拉丁美洲主要消費類股將上漲。