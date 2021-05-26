共和黨將提規模近1兆美元基建案 與白宮磋商

美國總統拜登把基礎建設計畫規模從 2.25 兆美元縮小為 1.7 兆美元之後，參議院共和黨人雖然失望，但也有所讓步，預定周四 (27 日) 向白宮提出的共和黨版本基建案規模提高到近 1 兆美元。然而雙方能否趕在 5 月 31 日期限前盡達成共識，仍是未定數。

共和黨版基建案最快周四上午提出，密西西比共和黨參議員 Roger Wicker 透露規模將接近 1 兆美元，是個「很好的提案」。共和黨上個月提出的最初版本為 5680 億美元。

兩黨協商期限為 5 月 31 日陣亡將士紀念日，隨著期限逼近，民主黨進步派議員主張透過快速通關預算程序，讓拜登總統版本過關。

負責協調的西維吉尼亞州共和黨參議員 Shelley Moore Capito 說，參院共和黨人可能要求再次會晤拜登，原因是比起幕僚，拜登似乎傾向達成某種協議，且曾說可能接受 1 兆美元方案。

另外還有一群跨黨派議員正未雨綢繆擬定折衷方案，該團體成員包括民主黨溫和派參議員 Joe Manchin，以及去年 12 月協助推動刺激計畫的猶他州共和黨參議員羅姆尼 (Mitt Romney)。

拜登上周五刪減基建案中有關橋樑、道路和寬頻的預算，並表示願意把兩黨都重視的製造業投資從基建案獨立出來，併入其他法案討論。

參議院兩黨議員對於抗衡中國科技競爭的法案則是有志一同，參議院議長舒默 (Chuck Schumer) 周二表示，這項名為「無盡邊疆法」（Endless Frontier Act）的法案可望在本周過關。