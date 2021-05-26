標普500 ETF空單餘額攀抵今年高峰 無礙牛市但回跌10%恐難避免

IHS Markit 資料顯示，做空 SPDR 標普 500 指數 ETF(代碼 SPY) 的部位已經攀升到今年高點，分析師認為這不至於破壞美股多頭走勢，但回跌至少 10% 的情況難以避免。

這檔管理 3570 億美元資產的 ETF，從 5 月起空單餘額就穩定上升，目前約占 4.8%，高於 3 月的 2% 和今年初的 1.7%。

目前空單餘額雖然遠低於前兩年的高點 — 例如 2020 年曾一度超過 7%，但最近上升走勢特別快，因此引起分析師注意。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 說，標普 500 空單餘額激增，一部分是因為市場懷疑美股漲勢是否能延續，或擔心即將遭遇回檔。

他說：「我們不認為美股多頭面臨危險或是提早被終結，但由於股市 (至少 1980 年代起) 平均每兩年遭遇一次至少 10% 的拉回，因此我們相信今年也很可能出現同樣幅度的下跌。」

美股正出現類股輪動，投資人紛紛把資金投入受益於經濟復甦的股票，但同時也擔心通膨升得過快可能導致央行升息，加上加密貨幣投機熱潮熾熱，都加深疑慮。

根據花旗集團分析師 Tobias Levkovich 等人上周五發布的報告，「恐慌／狂熱模型」顯示，股民情緒處於「興奮」狀態，歷史資料顯示未來 12 個月有 100% 機率會下跌。

Susquehanna International Group 衍生品策略部門主管 Chris Murphy 說，標普 500 指數的實質股利殖利率、以及實質盈餘殖利率，最近雙雙落入負值。他說：「這是很少見的巧合，不利短期報酬 (實質股利殖利率轉負) 和長期報酬 (實質盈餘殖利率轉負)。」

但 Murphy 認為，美股若拉回應該只是短期現象，並強調美股的空單餘額相較於歷史水準仍低。

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