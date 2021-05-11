蘋果因收費問題在英國遭集體訴訟 賠償金要求達21億美元

蘋果在倫敦面臨一樁訴訟，被控向近 2000 萬英國客戶收取過高的 App Store 購買費用，因此可能面臨逾十億英鎊的賠償。

這項訴訟主張，蘋果的限制性政策，要求只能用其支付系統，因此為蘋果創造過高的利潤，並使得消費者支付的費用，超出原本應有的水準。

原告指出，這是次集體訴訟，他們要為英國近 2000 萬在 App Store 上花錢的人，尋求最高 15 億英鎊 (約 21 億美元) 的賠償金額。

案件主要原告、倫敦國王學院教授 Rachael Kent 說：「蘋果濫用其在應用商店市場的主導地位，這影響了英國消費者。」

蘋果則通過電子郵件發表聲明，指責這一訴訟毫無依據。他們將在法院談論蘋果對消費者的堅定承諾，以及 App Store 為英國創新經濟帶來的諸多好處。

Kent 認為，蘋果無權向手機交易收取 30% 的費用，這也使得開發商需要向客戶收取額外的金額，特別是蘋果還阻礙了消費者訪問更好的平台及開發人員。

蘋果表示：「App Store 的抽成比例，與其他數位市場的主流水準一致。實際上，App Store 上 84% 的應用程序是免費的，開發者不向蘋果支付任何費用。」