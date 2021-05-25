〈國內疫情升溫〉防疫三級警戒延長 全國國稅局臨櫃服務暫停至6/14

因應國內疫情持續升溫，中央流行疫情指揮中心今 (25) 日拍板，全國第三級警戒將延長至 6 月 14 日，財政部配合防疫政策，也順勢將全國各地區國稅局臨櫃報稅服務暫停開放至 6 月 14 日止。

財政部先前因應中央防疫措施，除將 109 年綜所稅申報繳納期限，比照去 (109) 年延長一個月至 6 月 30 日止，並針對 15 日起雙北地區防疫警戒提升至三級，陸續關閉北部地區與全國的國稅局臨櫃報稅服務，避免民眾群聚，提高感染風險。

如今隨著全國三級警戒延長至 6 月 14 日，賦稅署下午也火速宣布，全國國稅局與稅捐稽徵機關臨櫃服務，包含查調所得、協助網路報稅及遞送證明文件將持續暫停至 6 月 14 日為止。

財政部再度呼籲，疫情期間民眾可多利用手機、平板或電腦進行網路報稅，並透過信用卡、行動支付、委託取款轉帳、便利商店等多元方式繳稅，有任何申報問題，也可利用電話 (詳各地區國稅局電話) 或粉絲專頁洽詢，共同響應在家報稅，安心防疫。

各地區國稅局諮詢電話：

免費服務電話 0800-000321

臺北國稅局 02-23113711

高雄國稅局 07-7256600

北區國稅局 03-3396789

中區國稅局 04-23051111

南區國稅局 06-2223111