〈國內疫情升溫〉疫苗險變搶手 銀行祭高額現金回饋挺防疫

國內疫情持續升溫，催化民眾施打疫苗意願，包括兆豐、合庫等銀行陸續針對防疫保單祭出刷卡優惠，最高可享 50% 現金回饋，讓民眾接種疫苗、購買保障之餘，也能賺取回饋。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至 5 月 23 日止全台已有 30 萬人施打疫苗，預計到 8 月底可望有 1000 萬劑疫苗抵台到貨，隨著疫苗陸續施打，部分民眾也會趁勢投保疫苗險，增加保障。

以台北市為例，市長柯文哲就宣布，第一線的醫護人員都須優先施打疫苗，隨著疫苗施打意願提高，讓防疫險、疫苗險成為當前險種的炸子雞，相當炙手可熱。

因應趨勢，兆豐銀行率先宣布將提供 50% 的刷卡現金回饋、補貼全台醫護購買疫苗險及防疫險，就是為了讓第一線作戰的醫護人員都能無後顧之憂、有更充足的保障。

兆豐銀行表示，即日起到 8 月底前，醫護人員只要透過網路投保全台任何一家產險公司的防疫險或疫苗險，刷兆豐信用卡登錄後，都可獲得 50% 現金回饋，每人最高可獲得 200 元。

若搭配兆豐 e 秒刷，又能再拿最高 3% 網購優惠，預計將有 2 千位從事醫護的兆豐卡友可獲得回饋。

合庫銀則鎖定防疫保單，推出刷卡繳納防疫保單商品可享 20% 現金回饋活動，即日起到至 6 月 30 日，刷合庫信用卡繳納防疫保單商品且於合庫 APP 登錄成功者，即可獲 20% 現金回饋。