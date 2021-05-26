宅商機發燒 今年個人電腦出貨上看3.57億台 年增18%

受惠遠距商機、宅經濟需求帶動，全球個人電腦裝置動能強勁，市調機構 IDC 最新預期，雖然受半導體等零組件缺料影響，但今年全年出貨仍將上看 3.57 億台、年增 18.1%，明年則將回落，長期可望保持穩定成長，估未來五年年複合成長率將達 3%，品牌、組裝代工廠都將因此受惠。

IDC 表示，去年個人電腦僅面臨 CPU 短缺問題，但今年以來因半導體成熟製程產能供不應求，導致包含記憶體、面板、面板驅動 IC、音頻管理 IC、電源管理 IC 等全面吃緊，進一步衝擊代工、品牌廠因零組件不完整，無法出貨。

IDC 進一步預期，零組件吃緊現象將至少持續到今年第 3 季，才可望逐步緩解，預期到明年上半年供給逐步恢復平衡，主因是半導體廠相對成熟製程產能擴充，更欲積極發展投資先進製程上。

需求面來說，IDC 指出，全球個人電腦市場庫存水準仍低，加上疫情帶動的遠距、宅經濟需求，消費筆電市場需求最強勁，其次則為教育、商用市場，但受限供給吃緊，也將迫使部分消費者選擇以桌機代替購買筆電，帶動整體個人電腦市場成長。

IDC 預期今年全球個人電腦出貨量將達 3.57 億台、年增 18.1%，但因基期墊高、急單需求逐步滿足，預期明年出貨將下滑至約 3.46 億台、年減 2.9%，但未來五年則可望維持緩步成長，2021-2025 年複合成長率將達 3%。

市場看好，隨著整體個人電腦需求維持高檔，相關台廠供應鏈可望受惠，包含筆電代工廠廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 等，品牌雙 A 華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 營運同步增溫。