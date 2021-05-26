台新金捐3000萬元 挺雙北政府、醫院抗疫

疫情持續延燒，臺北市及新北市成為重災區，台新金控 (2887-TW) 今 (26) 日宣布，決定伸出援手捐贈臺北市、新北市政府各 1000 萬元，挹注兩政府臨時陡增的預算外費用，並捐助臺大醫院及臺北市立聯合醫院各 500 萬，用於防疫期間額外增加的負擔開支，合計將捐出 3000 萬元為抗疫盡心力。

台新金控董事長吳東亮表示，近日來雙北淪為此波疫情主要災區，確診者幾乎在市內各區遍地開花，防疫工作已經到達需仰賴號召志工、徵調民間資源，加開檢疫旅館及高強度疫調隔離消毒等任務，同時第一線相當辛苦的警察同仁們亦承擔了吃重的防疫勤務，而這些額外開支都非正常預算所能支應，為了讓兩位地方首長能有效調度、確保防疫工作順暢，台新金決定各捐助 1000 萬元挹注所需。

同時，臺大醫院及臺北市立聯合醫院承擔防疫的醫護第一線，目前醫療資源已呈現極為吃緊之際，還要因應日益增加的防疫任務，且尚須維持正常醫療機構營運，人力物力處於極端不足當口，台新金亦各捐 500 萬元供其用於支應臨時倍增的任務所需。

吳東亮表示，疫情延燒全臺灣，但新北及臺北仍然是確診最密集、傳播鏈最集中、醫療壓力最大的一級戰區，台新金控作為社會的一份子，責無旁貸，需略盡綿薄之力，團結抗疫，期待臺灣在政府、醫療機構及全民的自主管理下，能及早渡過此波疫情危機，恢復生活常軌。

吳東亮強調，台新金控暨轄下各子公司在「珍惜員工、重視客戶」的原則下，主動提升各項防疫措施，並啟動異地、居家辦公，維持服務不中斷。同時更全額補助員工自費施打肺炎疫苗及兩日全薪疫苗接種假，以保障員工安全。

除此之外，日前子公司台新證券已率先捐贈臺北市政府肺炎快篩試劑 3000 劑，協助控制疫情，今日金控再宣佈捐贈 3000 萬元力挺雙北市政府及醫護抗疫，善盡企業之責。台新將與全體國民共同攜手努力齊心抗疫，祝願大家皆能安然度過疫情，一切平安，臺灣加油！