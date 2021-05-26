Omdia：全球電視市場第一季年增9.9% 三星居冠

根據產業研究機構 Omdia 在週二 (25 日) 公布的報告顯示，三星電子在第一季全球電視保持領先地位，市佔率創下新高，主要受惠於三星電子 QLED 和大型電視銷售的強勁增長。

數據顯示，在 1 至 3 月的第一季中，全球電視機銷量達到 5122.6 萬部，較去年同期增長了 9.9%。此外，在第一季，電視銷售金額增長至 273.9 億美元，年增 32.8%。

其中，三星電子在第一季全球電視市場的市佔率達到 32.9%，競爭對手 LG 電子也緊隨其後，市佔率達到 19.2%，日本索尼則以 8% 的市占率排名第三。

自 2006 年以來，三星電子一直是全球頂級電視製造商，該公司近期專注於高階 QLED 和大尺寸電視的戰略，再度幫助該公司在疫情期間實現了強勁的銷售表現。

報告中也指出，今年第一季度全球 QLED 電視銷售量達到 268 萬部，較去年同期增長 74.3%，來自三星的 QLED 電視銷量就佔據了 201 萬部。

三星表示，該公司今年 QLED 電視的銷量有望突破 1000 萬部。有報導指出，該公司去年共售出了 779 萬部 QLED 電視。

在價格高於 2500 美元的高階電視市場中，三星以 46.6% 的市占率位居第一，LG 則以 24.5% 的市佔率位居第二，索尼排名第三，市占率為 17.6%。

三星電子也在 80 吋或更大尺寸的電視領域中佔據主導地位，市占率達到 52.4%。

Omdia 的報告中也表示，第一季度全球 OLED 電視市場年增長 90%，達到 119 萬部。其中，LG 電視的銷售快速增長，較去年同期大增 116% 至 79.2 萬部，創下新高。

Omdia 也預估，今年全球 OLED 電視市場將從去年的 365 萬部增長到 580 萬部。OLED 電視在今年全球電視市場的佔比預估將達到 10%。