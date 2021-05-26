〈焦點股〉蘋果WWDC聚焦MR題材 光學族群發熱

蘋果開發者大會 (WWDC) 將在台灣時間 6 月 8 日凌晨舉行，讓台廠供應鏈添增想像，其中，混合實境 (MR) 頭戴式裝置近來獲外資高度關注，並點名大立光、玉晶光等光學族群擁技術優勢，玉晶光今 (26) 日股價逆勢翻紅站上月線，揚明光、今國光等多檔也在盤面上表現。

台股今天遭遇月線反壓，漲逾百點後隨即震盪翻黑，力守平盤，大盤主流不明顯，類股輪動快速，電子股普遍拉回。不過，蘋果 MR 產品近來掀起熱議，玉晶光 (3406-TW) 更是獲得多家外資點名，股價表現凌厲，今日再度吸引買盤進駐，強勢翻紅漲逾 3%，最高來到 470 元，收復月線，從本土疫情爆發股價落底迄今，玉晶光累計漲幅高達 27%。

大立光 (3008-TW) 今日表現偏弱，股價在平盤之下震盪，不過，其他光學鏡頭廠揚明光、亞光均上漲逾 1%，此外，車載鏡頭廠佳凌強勢攻上漲停板，達 81 元，已漲回此波疫情爆發前的水準。

外資分析師指出，蘋果 MR 頭戴式裝置概念與他廠現有的 VR 裝置類似，但會更加輕薄，同時將強調擁有大量鏡頭，追蹤眼球與飛時測距 (ToF) 等功能結合，用來感測使用者的位置與狀態，強化使用者體驗，市場預期台廠供應鏈可望獲得擴大採用，並帶動新一波拉貨週期。

受到手機零組件缺料影響，玉晶光今年第一季稅後純益 2.8 億元，季減 72%、年減 45.31%，每股純益為 2.5 元。大立光首季稅後純益 53.15 億元，季減 23.6%，年減 20.91%，每股純益為 39.62 元。

玉晶光指出，目前為光學鏡頭產業淡季，但產品生產良率已獲控制，隨著市場需求放大，將有助獲利成長，玉晶光目標是提高主要客戶的市占率，以及擴大主要客戶鏡頭採購量。

大立光感測器等缺料問題有機會在第 3 季逐漸緩解，且美系手機品牌廠將進入拉貨旺季，手機規格升級趨勢也未變，因此，美系外資維持大立光「買進」評等及目標價 4090 元。

