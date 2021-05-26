〈裕隆集團展望〉裕隆強力布建太陽能 2023年用電將達自給自足

裕隆集團今 (26) 日召開法說會，由裕隆 (2201-TW) 打頭陣，裕隆表示，國內本土疫情擴大，影響尚無法評估，暫維持今年台灣車市規模 42.7 萬台的預期，同時，裕隆持續布建太陽能裝置，預計 2023 年太陽能發電量等於用電量，達成碳中和目標，2025 年將可供約 6.2MW 容量供轉售。

裕隆說明，持續超前布建太陽能裝置，預計至 2023 年，太陽能發電量將等於用電量，朝向碳中和目標前進，至 2025 年累積完成 20.2MW 容量佈建，屆時除了可滿足自用，也可提供約 6.2MW 容量供轉售。

對於國內車市，裕隆指出，5 月以來受疫情衝擊，賞車人流明顯下滑，不過，影響情況不是很明朗，有待觀察疫情變化，預估全年台灣汽車市場約 42.7 萬台，較去年 44.4 萬台小幅下降約 3.8%，維持原先預期。

同時，裕隆也提到，車用晶片並無短缺問題，日產統籌至 7 月前無虞，納智捷在庫存上，在今年初就有調整，7 月前都沒有問題。

中國車市方面，由於境外疫情未有效遏制影響，關鍵零部件如車用芯片供應風險加大，中汽協預估今年中國整體汽車市場銷量年增約 3.9% 至 2630 萬台，裕隆表示，已將中國轉投資事業中體質不佳者逐漸淘汰，僅留下體質健全者。

不過，即便已停止在中國生產銷售納智捷，裕隆強調，台灣納智捷仍會持續推出符合消費者需求的產品，未來還有驚豔的產品。

隨著經營體質逐漸轉好，裕隆也承諾，明年現金股利配發率可望回到 40-50% 左右。