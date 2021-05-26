台股驚驚漲站回月線 三大法人聯手買超47.75億元

美股周二收黑，台股今 (26) 日也上沖下洗，早盤上漲逾百點，一度站上 16700 點，但遭遇月線反壓，電子股後繼無力，航運、紡織及生技族群仍獲買盤青睞，其中運輸類股成交比重高達 35%，終場指數上漲 48 點，收在 16643 點，成功站回月線，三大法人同站買方，共計買超 47.75 億元。

台股今日成交值萎縮至 4257 億元。觀察籌碼面，外資終止連二賣，轉為買超 19.62 億元；投信維持買超 2.92 億元；自營商同步買超 25.32 億元，三大法人合計買超 47.75 億元。

電子權值股昨天強勢反彈後，今天普遍回檔休息，台積電一路在平盤附近遊走，終場小漲 0.3% 收 585 元；聯電、日月光投控遭到調節約下跌 1%；鴻海、聯發科小跌不到 1%；台塑集團股拉回，壓抑大盤走勢，南亞、台化均下跌超過 1%。

電子成交比重不到五成，航運再度回升至三成以上，交投相當熱絡，其中萬海再度領航攻上漲停，達 128 元，改寫收盤新高，陽明納入 MSCI 全球標準指數台灣成分股 27 日盤後生效，今日股價也強漲逾 8%，長榮、台驊投控、四維航等同樣表現強勢。

台灣本土疫情延燒，疫苗、檢測等防疫概念股持續受到買盤追捧，上櫃生技主流部隊今日表現強勢，台微體、藥華藥、生華科、長聖等亮燈漲停，上櫃生醫類股指數終場漲逾 2%；上市生醫股雃博、台耀同步攻上漲停板，檢測股 ABC-KY 也勁揚逾 3%。