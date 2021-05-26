〈裕隆集團展望〉零件和海運成本高漲 裕日車坦言漲價壓力大

裕日車 (2227-TW) 今 (26) 日召開法說會指出，由於國內疫情升溫，5-7 月銷售恐受影響，而近來進口零件、海運成本大漲，造成整體營運成本增加，儘管所有車型均未漲價因應，但確實最近漲價壓力大，會審慎評估可能性。

裕日車表示，NISSAN 進口車系中，ALTIMA 和 JUKE 銷售狀況良好，而 INFINITI Q50 300GT 全新上市後，累積已接獲百張訂單，優於預期，隨著電動車成長趨勢，正評估導入第二代 LEAF，也將盡快在台灣導入 NISSAN 自主開發的 e-POWER 技術。

對於近來國內疫情擴散，裕日車指出，全台各展示中心做最好的準備，希望克服疫情衝擊，不過，坦言由於來客量下滑，5-7 月銷售應會受影響，但影響程度尚無法估算，因此還不會向日本母廠討論下修目標問題。

據統計，前 4 月台灣車市總銷量 155024 台，年增 18.5%，考慮疫情反覆不確定性，裕日車全年銷量仍保守預估 42.7 萬台 (不含重車)，較去年小幅衰退。

對於中國車市，據中汽協預估，中國全年銷量為 2,630 萬台，較去年成長 4%，裕日車指出，轉投資東風日產預估銷售目標 128 萬台，優於前一年度 121 萬台，目前看來應可達成，屆時中國兩大轉投資事業體的認列將有望高於去年。