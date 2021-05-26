三商壽靠兩招充實資本 第三季完成RBC可提升5%

三商美邦人壽 (2867-TW) 今 (26) 日舉行線上法說會，總經理陳宏昇表示，為充實資本、提高資本適足率，將發行無到期日永續債、及現金增資，預計第三季完成，屆時資本適足率 (RBC) 將可提升 5%。

三商壽首季稅後純益為 16.4 億元，較去年同期大幅成長 154%，每股稅後純益為 0.65 元，之所以繳出大躍進成績單，主要是因為股債資本利得挹注。而淨值年增 101 億元，攀升至 429 億元，年成長超過三成，每股淨值 17.16 元。

陳宏昇表示，為充實資本，4 月董事會已通過發行無到期日永續債，金額不超過 30 億元為限，正待主管機關同意，目標希望第三季完成。而 5 月董事會又通過以資本公積轉增資每仟股無償配發 15 股並現金增資 1.3 億股，預計也將於第三季完成，屆時 RBC 可提升 5%，為接軌 IFRS17 創造更加穩健的財務體質。

三商壽第一季總保費收入 377 億元，年減 5.6%，惟市占率較去年同期上升 0.4%；初年度保費 75 億元，較去年同期減少 5.1%，但投資型商品穩定成長，年增 6.6%，且新契約利潤率 (V1NB/FYPE) 仍然連續三年成長。

三商壽財務長曾裕芳解釋，主要是投資型商品轉型早，讓銷售比重及累積規模逐漸提升，以投資型商品占比來看，2017 年才 43.9%，但 2018 年已經提升到超過 6 成，至今年第一季占比更是衝到 88.1%，提供穩定手續費收入來源。

三商壽總資產達 1.37 兆元，首季投資收益率達 3.74%，較去年同期增加 47 bps，主要是實現資本利得大舉翻倍，其中，股票實現損益 2 億元、債券實現損益 59 億元。

投資長林大鈞表示，三商壽首季雖然債券實現資本利得較多，但未來仍有操作空間，而股市部分，今年股市震盪盤堅格局，在走升格局裡，仍會積極操作讓股市投資持盈保泰。

至於避險成本一直是三商壽沉重的壓力，第一季避險成本較去年同期增加 26bps，主要是 NDF 避險成本上升，展望未來，林大鈞指出，該公司避險工具採彈性避險、區間操作，CS 比 NDF 將以 2:1 範圍區間調整。

林大鈞進一步指出，今年美元利率非常戲劇化走法，第一季的經常性收益因此有偏掉現象，第二季會將其補回來、止跌回升，去年避險成本很貴，今年因為採彈性操作，會努力讓避險成本走低。

三商壽今天也公布截至去年底的隱含價值 (EV)，為 1232.29 億元，高於前年的 1228.05 億元，但每股 EV 為 49.3 元，則低於前年的 51.8 元。