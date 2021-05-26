〈國內疫情升溫〉國泰金捐4000萬挺醫護 聯邦銀等合捐3800萬助雙北

新冠肺炎疫情嚴峻，金融業紛紛捐款協助抗議，國泰金 (2882-TW) 宣布將捐款 4000 萬元挺醫護；聯邦銀 (2838-TW) 也偕同林榮三文化公益基金會、自由時報、瓏山林企業共同捐款 3800 萬元助雙北抗疫。

國泰金表示，全台面臨防疫大作戰，站在第一線的醫護人員日以繼夜投入防疫救災工作，看著防護衣上早已被汗水沁濕、一雙雙戴著手套的雙手更未曾停下過，面對全台確診不歇，國內醫療量能正面臨極大考驗，為此，國泰金控及旗下關係企業以實際行動「力挺醫護」，捐款 4000 萬元，其中捐輸予台北市政府 1000 萬元、新北市政府 1000 萬元、台大醫院 800 萬元、台北市立聯合醫院 600 萬元、新北市立聯合醫院 600 萬元，期為抗疫盡一份心力。



國泰金控董事長蔡宏圖表示，疫情爆發至今，此刻正是我們遭逢最嚴苛的時刻，期盼此時全體國人以「同舟共濟」的正面、積極心態，一起守護台灣，做好各項防疫工作並和全國所有醫護人員站在一起，儘早戰勝疫情，早日讓國人回歸正常生活。



值得一提的是，國泰世華銀行一位梁姓同仁因為曾擔任過醫護人員，昨日已在第一時間向主管爭取加入「自願性防疫救護工作」，也獲得國泰世華銀行總經理李偉正的高度肯定，李總經理也親自致電讚許與鼓勵，感佩他為防疫奉獻一己心力。



國泰金控總經理李長庚也說：「防疫、抗疫已是全民共識，大家一定要好好保護自己和家人，雖然過程中會很多不便、不習慣，但為了能恢復最基本的日常，大家一定要堅持、遵守防疫規定，讓我們一起為全台醫護加油，也一起彼此鼓勵，共度難關。」

聯邦銀行也表示，台灣此次新冠肺炎 (COVID-19）疫情急速升溫，全國已升級至第三級警戒，台北市及新北市更是重災區，目前第一線物資嚴重短缺，防疫醫護量能需求急速增加。

財團法人林榮三文化公益基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林企業本於急難救助的精神，宣布共同捐出 3800 萬元，分別捐助台北市政府、新北市政府防疫專戶各 1900 萬元，全力支援兩巿第一線防疫醫護人員、照護防疫住宿、防疫物資人力等需求，共同對抗疫情。

聯邦銀行表示，希望拋磚引玉，結合社會善心力量，共同協助台灣度過疫情難關，更盼站在第一線的醫護和防疫相關人員，照護好自身安全，協助疫情早日平息。