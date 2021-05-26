〈財報〉拼多多Q1營收增近2.4倍 年活躍買家首超8億大關 盤中仍挫逾5%

拼多多 (PDD-US) 周三 (26 日) 美股盤前公布 2021 年第 1 季財報，受消費市場復甦推動，拼多多 Q1 營收較去年同期增超 2 倍，至人民幣 221.7 億元，優於市場預期，虧損幅度較去年大幅收窄，年度活躍買家更首度站上 8 億大關。

不甩財報利好，拼多多 (PDD-US) 周三美股盤中仍挫逾 5%，截稿前暫報 124.11 美元。

拼多多股價日線圖 (圖：Google)

Q1 基於 GAAP 財報關鍵數據：(按人民幣計算)

總營收：221.7 億元，年增 239%，Refinitiv 調查分析師預期為 202 億元

營運虧損：41.5 億元，去年同期為 44 億元

歸屬於普通股股東淨虧損：29.1 億元，去年同期為 41.2 億元

平均月活躍用戶數：7.246 億，年增 49%

年度活躍買家數：8.238 億，年增 31%

Q1 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據：

營運虧損：31.7 億元，去年同期為 35.9 億元

歸屬於普通股股東淨虧損：18.9 億元，去年同期為 31.7 億元

收入按業務分拆：

線上營銷技術服務：141.1 億元，年增 157%

交易服務：29.3 億元，年增 179%

商品銷售服務：51.2 億元，去年同期為 0

拼多多 Q1 實現營收人民幣 221.67 億元，較去年同期大增 2.4 倍，Non-GAAP 淨虧損也較去年同期大幅收窄，至人民幣 18.9 億元。

此外，上季年度活躍買家數達 8.238 億，較去年同期淨增 1.957 億，並超越阿里巴巴的 8.11 億，連 2 季蟬聯中國最大電商平台寶座。

隨著國內消費市場持續復甦，拼多多今年 Q1 平均月活躍用戶數也持續增長，年增近 50% 至 7.246 億，用戶規模和黏著度均維持高度成長。

為了滿足龐大用戶的多樣性需求，拼多多持續擴大對優質產品的補貼力度及覆蓋範圍，平台用於銷售及推廣費用上季接近人民幣 130 億元，年增 78%。

企業看法：

在反壟斷的嚴厲監管背景下，今年拼多多顯著加大對品牌商家的吸引力道。上季拼多多平台商家規模累計超 860 萬，「百億補貼」的品牌官方旗艦店年增 10 倍以上，帶動「百億補貼」頻道活躍用戶數超過 1 億。

拼多多董事長兼執行長陳磊認為，拼多多特色在於重視行動體驗、關注性價比產品和有趣的購物過程，此外，該公司還願意深耕農產品產業。

陳磊表示，拼多多以用戶為中心的理念，符合品牌商家觸及和服務目標客戶的需求，未來有助於吸引更多商家尋求合作。