拼多多黃崢宣布辭任董事長 CEO陳磊接棒 美股盤前股價跳水

中國電商巨頭拼多多周三 (17 日) 公布 2020 年第 4 季財報與全年財報，其年度活躍買家數接近 8 億大關，超越阿里巴巴成為中國用戶規模最大的電商平台。發布財報之際，董事長黃崢宣布辭任董事長一職，並由拼多多現任 CEO 陳磊接任。

受多項消息影響，拼多多 (PDD-US) 美股盤前一度漲超 6%，隨後短線跳水，截稿前跌近 5%

Q4 財報關鍵數據：

營收：年增 146% 至人民幣 265.5 億元，優於市場預期的 192.2 億元

淨虧損：人民幣 13.6 億元，去年同期虧損 17.5 億元

(Non-GAAP) 淨虧損：人民幣 1.85 億元

平均月活躍用戶數：年增 50% 至 7.199 億，單季淨增 7650 萬

2020 全年：

營收：年增 97% 至人民幣 594.9 億元

淨虧損：人民幣 71.8 億元，2019 年淨虧損為 69.68 億元

(Non-GAAP) 淨虧損：人民幣 29.65 億元

GMV：年增 66% 至人民幣 1.67 兆元

年度活躍買家數：年增 35% 至 7.88 億

年度活躍買家平均消費額：年增 23% 至人民幣 2115.2 元

拼多多表示，營收增長主要由線上營銷和商品銷售服務收入所帶動。Q4 線上營銷服務營收報人民幣 189.2 億元，年增 95%，商品銷售服務營收報人民幣 53.58 億元。

值得注意的是，截至 2020 年底，拼多多年度活躍買家數達到 7.884 億，擊敗阿里巴巴，中國用戶規模最大的電商平台。去年同期，阿里巴巴活躍買家數為 7.79 億，京東為 4.72 億。

發布財報之際，拼多多董事長黃崢於致股東信中宣布， 董事會已批准其辭任董事長一職，將由拼多多共同創辦人、現任執行長陳磊接棒。