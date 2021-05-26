網家齊心抗疫 PChome 24h購物全台宅配不分區不間斷

由於國內本土新冠疫情持續蔓延，電商成為民生經濟中重要的社會支援系統，PChome 網路家庭 (8044-TW) 今 (26) 日指出，為共同守護家園，秉持 Everyday Reliable 的精神，持續堅守崗位、盡已所能全區送達，滿足所有消費者民生需求，偕每一位朋友與家人，齊心抗疫。

網家說明，PChome 24h 購物配合的物流夥伴於全台照常配送，包括雙北各區和醫院等場所，宅配不分區不間斷、家電配送服務仍正常進行。

惟因應疫情仍持續在全國三級警戒狀態，在兼顧消費者權益和同仁健康安全的考量下，致力落實無接觸的防疫政策，因此，部份區域將暫緩大型家電到府安裝服務，並將由客服專人電聯，約定後續配送和安裝時間。

而雙北部分地區則是暫停物流人員上樓服務，若送件地址設有管理室，統一由管理室代收。

而為減少不必要的接觸，PChome 24h 購物暫停「貨到付款」服務，建議消費者選擇更方便且安全的線上付款方式，為自已與物流人員增加多一份防護。

網家進一步說明，防疫期間，PChome 24h 購物為保護同仁和消費者健康，倉儲物流已啟動「各倉庫不跨區支援」、「各庫人員分流」政策，以降低人員流動造成接觸感染風險，並嚴格執行每個包裹、每次配送的消毒工作，保證商品安全宅配到府。

近來不少消費者轉向電商採購生活所需，導致訂單遽增，並造成出貨延遲，網家表示，PChome 24h 購物不間斷投入大量資源，積極優化倉儲系統，彈性調度配送，滾動式調整各項防疫工作，在這個嚴峻時刻，全力提供全民安心的服務內容。

網家強調，將繼續傳達「你安心在家，我努力送達」的信念，倉庫和物流等第一線的同仁堅守崗位，協助完成配送最後一哩路，與全民一同戰勝疫情！