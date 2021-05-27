〈美股盤後〉拜登下令調查新冠起源 四大指數齊揚

聯準會官員近期平緩華爾街對通膨失控的擔憂，週三 (26 日) 美元攀升、十年期美債殖利率上揚，能源、郵輪航空股領漲，美股四大指數小幅收紅。

週三 (26 日) 聯準會監管副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 提到，如果未來幾個月經濟成長、就業和通膨預期得到證實且特別強勁，對於美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將舉行的利率會議上，開始討論調整資產購買步伐的計劃將變得很重要。

外媒引述消息人士報導，美國貿易代表戴琪計畫在日內與中國代表舉行電話會談，以評估美中第一階段貿易協議的執行情況。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.67 億例，死亡數突破 348 萬例，美國累計確診超過 3317 萬例，累計死亡數超過 59.1 萬。印度累計確診超過 2715 萬例，巴西累計確診 1619 萬例。

新冠病毒溯源問題再度引發全球關注，週三 (26 日) 美國總統拜登要求美國情報單位嚴加審查，在 90 天內報告新冠病毒起源結論的訊息。

週二 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 10.59 點，或 0.03%，收 34,323.05 點。

標普 500 指數上漲 7.86 點，或 0.19%，收 4,195.99 點。

那斯達克指數上漲 80.82 點，或 0.59%，收 13,738.00 點。

費城半導體指數上漲 6.31 點，或 0.20%，收 3,140.98 點。

標普 11 大板塊有 8 大板塊收紅，能源、非必需消費品、通訊服務板塊領漲，醫療保健、必需消費品和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

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數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主

