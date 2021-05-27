〈美股盤後〉拜登下令調查新冠起源 四大指數齊揚
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聯準會官員近期平緩華爾街對通膨失控的擔憂，週三 (26 日) 美元攀升、十年期美債殖利率上揚，能源、郵輪航空股領漲，美股四大指數小幅收紅。
週三 (26 日) 聯準會監管副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 提到，如果未來幾個月經濟成長、就業和通膨預期得到證實且特別強勁，對於美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將舉行的利率會議上，開始討論調整資產購買步伐的計劃將變得很重要。
外媒引述消息人士報導，美國貿易代表戴琪計畫在日內與中國代表舉行電話會談，以評估美中第一階段貿易協議的執行情況。
全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情沒有放緩跡象，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.67 億例，死亡數突破 348 萬例，美國累計確診超過 3317 萬例，累計死亡數超過 59.1 萬。印度累計確診超過 2715 萬例，巴西累計確診 1619 萬例。
新冠病毒溯源問題再度引發全球關注，週三 (26 日) 美國總統拜登要求美國情報單位嚴加審查，在 90 天內報告新冠病毒起源結論的訊息。
週二 (25 日) 美股四大指數表現：
- 美股道瓊指數上漲 10.59 點，或 0.03%，收 34,323.05 點。
- 標普 500 指數上漲 7.86 點，或 0.19%，收 4,195.99 點。
- 那斯達克指數上漲 80.82 點，或 0.59%，收 13,738.00 點。
- 費城半導體指數上漲 6.31 點，或 0.20%，收 3,140.98 點。
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數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主