亞馬遜正式以84.5億美元收購米高梅 隨即引起監管機構注意

亞馬遜周三 (26 日) 宣布將以 84.5 億美元的價格收購電影公司米高梅 (MGM Studios)，是亞馬遜史上第二大收購行動，此舉將強化 Prime Video 串流平台的內容，不過此交易也引起監管機構與官員的高度關注。

毫無疑問，亞馬遜 (AMZN-US) 已經注意到迪士尼轉型的成功，迪士尼將智慧財產權衍生出的內容，並創造可持續性的獲利。

雖然米高梅的收購案不具革命性或先進技術，但其擁有的 007 系列的暢銷影視以及製作團隊足以為 Prime Video 提供更多內容，加強與 Netflix、迪士尼 +、Hulu、HBO Max 的競爭力。

除了競爭考量外，亞馬遜這次的收購還有望吸引更多消費者加入 Prime 付費會員。亞馬遜上月透露，過去一年有超過 1.75 億的 Prime 用戶使用平台收看電視節目和電影。

不過，在科技巨頭紛紛被政府盯上之際，此收購案也有可能成為政府調查新目標，共和黨參議員 Josh Hawley 周三表示，亞馬遜作為一個壟斷的平台，不應再進行此交易。

參議院反托辣斯小組主席，民主黨參議員 Amy Klobuchar 也呼籲徹底調查，以確保該交易不會帶來競爭風險。

就在周二，華盛頓特區檢察總長 Karl Racine 才對亞馬遜以反托辣斯為由提起訴訟，指控亞馬遜透過哄抬價格和第三方政策控制競爭非法維持壟斷優勢。

去年，美國國會也抨擊亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 使用第三方產品數據來推廣自家品牌，但實際上沒有花時間談論該公司在娛樂媒體領域的主導地位。

這是因為亞馬遜目前在娛樂媒體市場並沒有主導權，如今以 84.5 億美元收購對手引起關注，儘管專家預料主管機關預料可能放行此交易。

Doyle, Barlow & Mazard 的反托辣斯專家 Andre Barlow 表示：「出於政治原因，亞馬遜此收購案可能會比收購 WholeFoods 耗費更多時間，但實際上，最終仍可能完成收購。」

除米高梅收購案外，亞馬遜積極與傳統媒體合作，今年已獲得許多體育賽事轉播權，包含美式足球聯盟 NFL 周四晚間的長期獨家轉播權、足球與美國大聯盟 (MLB) 紐約洋基隊比賽的轉播。