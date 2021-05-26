美法院宣布解除小米投資禁令

周三（26 日）小米集團（1810-HK）在港交所（388-HK）發布公告指出，於美東時間 5 月 25 日下午 4 時 09 分，美國哥倫比亞特區地方法院頒發最終判決，解除美國國防部對於本公司「中國軍方公司」的認定，正式撤銷美國投資人購買或持有小米股票的全部限制。

今年 1 月 14 日，美國國防部宣布，將小米、中微半導體設備、中國航空集團和中國商用飛機公司等 9 家中資企業，列入中國軍方擁有或控制的實體清單內，而美國投資人將不得投資在清單內的企業。

(圖片: AFP)

受到美國禁令影響，富時隨後宣布將小米等數家被納入美國實體清單內的中資企業移除指數成份股之外，但 MSCI 則表示再觀察後勢發展。同時小米針對美國國防部的指控也向美國聯邦法院提出訴訟。

美國聯邦法院在經過調查後，於 3 月份宣布暫停對小米的投資禁令。後續美國國防部也無法提有有利證據，證明小米與中國軍方有關聯，事後與小米達成協議，同意將小米移除於黑名單之外。

後續富時也宣布將小米重新納入富時全球股票指數系列及相關市值加權指數。未來小米將分兩階段納入，6 月 4 日收盤後先納入小米 50%，6 月 18 日收市後再納入剩餘比重。

