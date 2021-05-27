蘋果支付戰場募新血 罕見徵加密背景專家

週三 (26 日) 外媒報導，蘋果正在招聘具加密貨幣和替代支付系統方面的專家，加入蘋果錢包 (Apple Wallet) 團隊。

蘋果錢包 (Apple Wallet) 正擴大團隊，新徵專責替代付款的業務開發經理 (Business Development Manager – Alternative Payments)，罕見地將具有加密背景經驗列入應聘條件之一。

蘋果 (AAPL-US) 於招聘條件中提到，申請該職位的人須有五年或五年以上在其他支付提供商，如數位錢包、BNPL、Fast Payments、加密貨幣等工作經驗，以及應具有 10 年以上專業經驗，並在多個金融服務部門的公司從事業務或市場開發工作有 6 年以上的經驗。

求職者應聘成功後將加入 Apple Wallets, Payments, and Commerce 團隊。

具有加密貨幣領域的經驗是最吸引外界關注的焦點，如往常一樣，蘋果職缺通常帶有模糊和廣泛的訊息，可能或暗示未來將推出的產品或服務。

外界研判，週三蘋果公布的招募訊息傳達蘋果對加密領域的興趣日漸濃厚。

2019 年中 Apple Pay 副總裁 Jennifer Bailey 曾透露，蘋果正在「關注」加密貨幣，這是蘋果首次公開對加密貨幣領域發展表示看法。

蘋果向美國證券交易委員會 (SEC) 2019 年 2 月提交了一份文件，其中包含有關該公司對區塊鏈技術的興趣的罕見細節，該文件表明，蘋果公司過去參與了 Responsible Business Alliance (RBA) 的《區塊鏈指南》的起草工作，並一直與 RBA 的區塊鏈團隊合作。