瞄準NASA登月計畫 通用、洛克希德馬丁將合作開發電動月球車

除了電動車外，通用汽車 (GM-US) 還將研發新款月球車，通用和航太商洛克希德馬丁 (LMT-US) 周三 (26 日) 宣布合作開發特殊車輛，讓 NASA 太空人得以在月球表面上移動，為通用汽車未來的應用增添新想像空間。

通用汽車和洛克希德馬丁表示，兩公司將合作為美國太空總署 (NASA) 的阿提米絲 (Artemis) 登月計畫製造電動月球地形車。該計畫目標讓美國太空人最早在 2024 年重返月球。

NASA 預估將在阿提米絲計畫發起月球車的競標。目前已釋出各種月球車的計畫，包含太空人駕駛月球車、貨物運輸車或能至少持受長達 100 天、穿越月球偏遠地區的任務專用車等。

兩家公司表示這款月球車將使用通用汽車新電池技術，行駛距離遠勝當年阿波羅計畫的月球車，當時月球車行駛距離僅 7.56 公里。

此外，新型月球車目標之一是可以探索月球背面、南極以及其他更偏遠區域，此外，車輛將被設計為提供貨物運輸，並為太空人著陸做準備。

目前 Astrobotic 已獲得探測車 VIPER 的製造合約，價值約 2.265 億美元，而 NASA 在中型探測車的投資規模約 4.335 億美元。

特斯拉執行長馬斯克的航太公司 SpaceX 上月取得價值 29 億美元的 NASA 契約，將負責建造運送太空人的火箭。該合約競爭者包含亞馬遜創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 的 BlueOrigin 以及國防承包商 Dynetics。

洛克希德馬丁和通用汽車在太空領域都有悠久歷史，前者已在 NASA 太空項目合作約 50 年，後者則曾幫助 NASA 開發第一代的月球車，該車在 1970 年初阿波羅計畫時將太空人運送至月球表面。

對於通用汽車而言，重返太空業務提供與馬斯克的特斯拉與 SpaceX 競爭的新想像空間，進而吸引投資者、客戶的注意力。馬斯克曾利用 SpaceX 推廣特斯拉電動車，包括將特斯拉跑車發射到太空。