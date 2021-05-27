超越肉類擴大與中國肯德基合作 推出辣味人造牛肉捲 股價大漲5%

超越肉類 (BYND-US) 將擴大與肯德基在中國的合作，推出植物性辣味牛肉捲，受該消息激勵，週三股價漲近 5%。

這款植物性辣味牛肉捲不含膽固醇，擁有 12.8 克蛋白質，在有限的時間內可在中國 28 個城市中超過 2600 家商店購買。

超越肉類週三上漲 7.08 美元或 5.92%，收 126.74 美元。該股價今年迄今上漲 1%，過去一年漲幅 2.4%。

但在週二百勝召開的肯德基投資者大會上，肯德基沒有公布在美國推出超越肉類產品的時間表。

超越肉類跟百勝的合作關係強勁，旗下肯德基已有 8 個市場與超越肉類合作，且中國肯德基已經供應超越肉類的產品約莫一年，另外百勝旗下的塔可鐘和必勝客也與超越肉類合作。

超越肉類也成功與其他知名業者成為合作夥伴，包括美國海內外的餐廳和零售商，但該公司最新財報顯示，疫情重挫了大眾外出就餐的意願，嚴重影響該公司的銷售額。

儘管如此，分析師普遍樂觀看待人造肉市場的持續成長，甚至懷疑論者也認為人造肉 (含乳品替代品) 市場短短 4 年期間就可達 80 億美元，尤其是在投資者對氣候變遷越來越憂心忡忡之際。