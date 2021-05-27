Fed副主席：未來利率會議 開始討論調整QE很重要

週三 (26 日) 聯準會監管副主席奎爾斯 (Randal Quarles) 提到，若經濟成長、就業和通膨預期特別強勁，在即將舉行的利率會議上，Fed 開始討論調整資產購買步伐的計劃將變得很重要。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 和達拉斯聯邦儲備銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 相繼表示，Fed 應該盡早開始討論調整量化寬鬆 (QE)，但 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 堅稱，現在開始討論還為時過早。

奎爾斯與聯準會其他官員普遍認為，通膨壓力會隨著時間逐漸緩解，無論是兒童教育問題還是失業補助，導致一些人重返職場的力量都將逐漸緩解。

奎爾斯提到，如果未來幾個月經濟成長、就業和通膨預期得到證實且特別強勁，對於美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 即將舉行的利率會議上，開始討論調整資產購買步伐的計劃將變得很重要。

奎爾斯稱，Fed 可能需要向大眾更多地溝通，希望投資者對其債券購買計畫有所預期，以避免購債計畫開始變動時，市場和美債殖利率出現任何大幅調整。

奎爾斯也提到，在任何政策轉變中都將抱持耐心，Fed 實際距離討論升息還很遙遠。