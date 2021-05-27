〈台股盤前〉MSCI今日盤後生效 慎防爆量甩尾

隨著台灣疫情利空逐步鈍化，個股陸續回歸基本面，昨日多番測試月線後，終場仍收漲，站穩所有均線，今 (27) 日在美股收紅下，有助台股進一步上攻，不過，由於 MSCI 今日盤後即將生效，須慎防爆量甩尾。

台股此次在 MSCI 全球新興市場指數、MSCI 亞洲除日本指數、MSCI 全球市場指數權重同步下降，預計被動型基金將流出 6.14 億美元，約新台幣 173 億元，MSCI 此次在全球標準指數新增陽明 (2609-TW)，剔除群光 (2385-TW) 和興富發 (2542-TW)。

市場消息方面，日本政府希望台積電 (2330-TW) 和 Sony 合作，合力投資 1 兆日圓 (91.9 億美元) 興建日本第一座 20 奈米晶片廠，以生產用於汽車、工業機械和家電的晶片。

此外，由於安卓手機品牌大廠包括三星、小米、OPPO、Vivo，均傳出由於中國五一長假銷售不如預期，加上印度疫情嚴峻衝擊手機銷量，下修今年出貨目標，減幅達 1-2 成，恐造成手機晶片、驅動晶片業者面臨庫存調節壓力。

儘管台灣三級警戒拉長至 6 月中，不過，法人多看好，隨著利空逐漸鈍化，加上電子、傳產外銷動能未減，多數企業獲利穩健，有助支撐台股走勢，預期本波低點已過，後續則須留意高檔賣壓出籠，提防指數拉回。