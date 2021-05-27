逸達前列腺癌新藥獲美藥證 神隆同步受惠

逸達 (6576-TW) 宣布，前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克通過美國 FDA 新藥申請審查核可，將於美國啟動銷售，其新藥製造供應由神隆 (1789-TW) 負責，隨著藥證到手，營運將受惠。

逸達於美國時間 5 月 25 下午接獲美國 FDA 通知，已完成新藥查驗登記，產品為柳菩林 (Leuprolide) 前列腺癌新劑型新藥 CAMCEVI 42 毫克針劑。

逸達指出，CAMCEVI 42 毫克用於成年人病患晚期前列腺癌，其新藥通過美國 FDA 審查核准後，後續將由授權夥伴 Intas 美國子公司 Accord BioPharma, Inc. 負責美國市場銷售。

值得注意的是，逸達前列腺癌新劑型新藥，是透過神隆進行研製，神隆因此直接受惠。

逸達表示，高齡化社會下，前列腺癌病患數日趨攀升，據研調機構統計，2019 年全球前列腺癌藥物市場規模近 100 億美元，預估 2027 年全球市場規模可成長至 196 億美元，年複合成長率約 8%。

另外，據數據資料顯示，2018 年 GnRH/LHRH 荷爾蒙療法藥物市場規模約 44 億美元，其中，含有 Leuprolide 成分藥物銷售占整體市場 56.6%、約 24.92 億美元。

逸達認為，有別於傳統針劑，須將藥粉、藥水混合後才能施打，過程中可能會發生藥品混和不均、品質不穩等疑慮，CAMCEVI 42 毫克為預充填式 6 個月緩釋針劑，屬於單一針筒，使用上方便性、安全性、施打劑量準確性較高。

逸達今日在利多消息激勵下，股價跳空漲停，突破百元大關，來到 105 元，委買高掛逾 4000 張。