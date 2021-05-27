台積電甩尾 台股急拉尾盤跌42點收16601點 季線失而復得

MSCI 半年度權重調整今 (27) 日盤後生效，台股早盤一度跌逾 200 點，下探 16419 點，電子權值股普遍走弱，不過，貨櫃三雄再度領軍航運族群走高，加上台積電尾盤獲買盤進駐，跌勢大幅收斂，帶動指數拉高，跌點縮至 42.08 點，收在 16601.61 點，成交值放大至 5333.19 億元，季線、月線也失而復得。

觀察權值股表現，台積電今日震盪走跌，盤中跌逾 1%，下探 573 元，終場前吸引低接買盤進場，跌幅快速收斂，收 582 元；聯發科、聯電、鴻海下跌超過 1%，分別收 935 元、109.5 元、50.6 元。南亞、中信金、統一、中鋼、華碩等也都遭到調節。

MSCI (明晟) 此次全球標準指數成分股新增陽明，加上進入海運景氣暢旺，貨櫃航商傳出再度漲價，帶動貨櫃三雄走揚，萬海亮燈漲停達 140.5 元，陽明也漲逾 4% 回到百元之上，長榮則上漲逾 2%。此外，資金積極轉進航空雙雄，長榮航、華航連袂衝上漲停板；宅配通也受惠宅經濟商機，拉出第二根漲停。

電子股今日普遍走軟，不過，股王矽力 - KY、信驊、譜瑞 - KY 等 IC 設計千金股依舊受到買盤青睞，信驊盤中一度亮燈漲停，達 2430 元，再創新高，收盤漲幅收斂至 6%，矽力盤中大漲逾 8%，最高達 3665 元，逼近歷史新高，終場收 3510 元穩居股王寶座，譜瑞則上漲逾 3%，收 1490 元。

印度新冠肺炎疫情失控，加上又出現「毛黴菌病」，引發國際關注，其中，雃博醫用製氧機銷售暢旺，股價亮燈漲停，台微體抗黴菌藥物獲印度藥證，將立刻引進救援，今天同步攻上漲停，為生醫族群的亮點。此外，基亞、逸達各擁題材也都衝上漲停板。