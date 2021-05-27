滙豐宣布退出美國零售銀行業務 專注亞洲市場

滙豐銀行（HSBC）周三（26 日）宣布撤出在美國的零售銀行業務，將出售 90 家分行，以把業務重心轉向亞洲市場。

這家歐洲最大銀行多年來試圖縮小部分在歐洲與北美市場的業務規模，因為該行在這些市場面臨來自大型銀行的競爭壓力。

滙豐銀行聲明表示，將退出在美國包括個人與中小企業的零售銀行業務，僅保留少量的實體服務據點，繼續服務高淨值的國際客戶。

執行長祈耀年在聲明中提到，「滙豐銀行缺乏競爭規模」。

滙豐銀行在 2 月公布一項修訂戰略，將業務重心移往亞洲的同時，也評估美國零售銀行業務成長狀況。

祈耀年的戰略是大幅削減整個滙豐銀行的成本，並加倍投入促進亞洲與英國兩大主要市場的成長，而作為戰略的一部份，滙豐銀行將會從規模較小的市場與業務中退出。

路透在 3 月曾報導，滙豐銀行在歐洲的業務出售已進入最後談判階段，擬將在法國的零售銀行出售給私募股權公司 Cerberus。

公民金融集團（Citizens Financial Group）旗下 Citizens 銀行已經同意收購滙豐在美國東岸的個人和中小企業業務，包括 80 家分行，而國泰萬通金控（Cathay General Bancorp）的國泰銀行（Cathay Bank）則同意收購美西業務，包括 10 家分行。

這兩家銀行並未透露收購費用，但滙豐表示，與這些交易相關的稅前成本，預計將達 1 億美元。金士頓證券（Kingston Securities）執行董事 Dickie Wong 表示，美國業務出售案對滙豐影響不大。