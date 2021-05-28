三星Display耗資27億美元的面板廠轉換計劃啟動

周五 (28 日) 外媒報導指出，三星 Display 正式啟動將位於韓國中部的湯井 TV LCD 7-2 生產線轉換為 OLED 面板生產線的項目。三星 Display 計畫在 7 月 20 日之前完成對原生產線的拆除工作，然後建設六代中小尺吋 OLED 面板產線，本次專案的投資金額預計約 27 億美元。

預估等到產線改造完成後，每月中小尺吋 OLED 產能可以提升 3 萬片，由每月 16.5 萬片提升到 19.5 萬片。

隨著智慧手機的演進，消費者對手機的要求越來越高，不光是手機要有優異的性能，手機螢幕表現也成為消費者考量購買的因素之一。OLED 螢幕已經逐漸成為智慧手機的標準配備，今年新推出的手機中，搭載 OLED 面板的比例將超過 40%。

(圖片: AFP)

作為手機 OLED 面板市場獨霸的企業，在面對如此高成長的需求量之際，三星 Display 的產能漸漸跟不上需求，導致其市占率出現下滑趨勢。

根據 Omdia 最新研究報告指出，三星 Display OLED 面板的市占率從去年的 80% 已下滑到今年的 77%，而明年還可能進一步跌至 65%。而為了取得更高的市占率，三星 Display 計畫將原 G7 LCD 產線改造成 OLED 產線。

雖然三星 Display 在 OLED 面板市場仍維持龍頭地位，但市佔率已經遭到中國競爭對手蠶食中。數據顯示，中國業者 2022 年 OLED 面板市佔率預計將從 2021 年 15% 上升至 27%，當以京東方成長幅度最大，2022 年市佔率可望從 2021 年 6% 倍增至 13%。

此外，Omdia 數據顯示，預估 2022 年全球智慧手機 OLED 面板出貨量將達 8.12 億片，與 2021 年預估出貨量相比，年增率上看 38.8%。

Omdia 預計，2022 年蘋果將是全球最大智慧手機 OLED 面板採購商，數量從 2021 年的 1.69 億片成長至 1.9 億片，其次則是三星預計今年採購 1.55 億片、2022 年採購 1.68 億片。

