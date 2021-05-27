英國4月汽車生產大幅回彈 仍低於疫情前水準

英國汽車產業團體「汽車製造商和貿易商協會」(SMMT)，於 27 日 (週四) 公布了英國 2021 年 4 月的汽車生產台數，總數達 68306 輛、年增 34573%。之所以出現如此驚人的增幅，背後原因與去年同時期因疫情關係所實施的封城 (Lockdown) 舉措有關。不過與疫情前相比還是較為遜色。

在去 (2020) 年 4 月的時候，英國為了控制不斷蔓延的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，而實施了全國規模的封城措施。受此影響，大多數的汽車工廠也因而被迫停工，整個月的生產台數只有慘不忍睹的 197 輛。

雖然英國 2021 年 4 月的汽車生產台數出現大幅度的復甦，不過與疫情前的 2019 年 4 月相比、還是呈現些許下滑。

英國的汽車工廠在今 (2021) 年針對疫情採取妥善的防護措施後、也再度重啟生產作業。英格蘭的汽車經銷商在 4 月中旬，也恢復與購車客人面對面的賣車方式，而有部分車商卻也面臨到晶片短缺的影響。

SMMT 的執行長霍斯 (Mike Hawes) 表示，「對汽車產業與整體經濟而言，要帶動景氣復甦還有賴更強勁的內需擴大。此外，考量到英國經濟仰賴出口，海外市場也必須回到穩固狀態。」