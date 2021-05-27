〈焦點股〉IC設計千金股掀比價 信驊一度漲停改寫新天價

MSCI 調整權重今 (27) 日盤後生效，台股早盤一度跌逾 220 點，回測 16400 點，電子股普遍走弱，不過，股王矽力 - KY (6415-TW)、信驊 (5274-TW) 、譜瑞 - KY (4966-TW) 等 IC 設計千金股依舊受到買盤青睞，信驊一度攻上漲停改寫天價。

BMC 晶片大廠信驊近來獲得法人青睞，股價表現凌厲，今日盤中一度亮燈漲停，達 2430 元，再創新高，盤中漲幅略收斂至 5% 左右。受惠雲端客戶重啟拉貨，信驊 BMC 晶片出貨回溫，推升首季稅後純益達 2.47 億元，季增 6.93%，年增 13.3%，每股稅後純益 7.21 元，創歷史次高。

隨著後端封測產能增加，外資看好信驊 BMC 晶片出貨可望進一步拉升，有助第二、三季營收表現，全年營收可望再創新高，估年增 15-20%。

高價股掀起比價效應，矽力 - KY 及譜瑞 - KY 同步走高，矽力 - KY 一度大漲超過 8%，最高達 3665 元，逼近歷史新高 3675 元，並穩居股王寶座；譜瑞 - KY 股價一度衝上 1495 元，漲幅也超過 3%，在電子族群中表現亮眼。

矽力下半年受惠資料中心、汽車、5G、PC 與筆電等需求帶動，成長動能將比上半年更強，今年營收估可達成年增 20-30% 的目標，且隨著新產能開出，還有上調空間，換言之全年營收有機會年增逾 30%。

譜瑞受惠驅動晶片價格連番漲，加上新品開始出貨，首季毛利率大幅優化、達 45.05%，除了超出財測高標，也寫下近 8 年新高，每股純益達 13.13 元，改寫歷史次高。