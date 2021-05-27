謝金河：高盛看多台股新啟發

【文／謝金河】

疫情失控，帶給台股空前挑戰，五月十五日蘇貞昌院長率各部會首長召開記者會，宣布雙北疫情加重進入三級警戒，這是一個準封城的宣布，從市場經驗來看，五月十七日開盤的台股恐非重挫崩跌不可，不過台股展現了韌性，當天加權指數下跌四七三．二，大約跌三％，盤中指數最低殺到一五一五九．八六，當天我在ＦＢ上面發表了一篇文章：「不要看到黑影就開槍！」，十八日台股出現報復式反彈，指數大漲七九二．○九，漲幅達五．一六％，這一記長紅也是技術面化解大盤再探底的強力表態，如今台股回到季線及月線的反壓，下一步台股怎麼走？大家格外關注。

台股必須與疫情共舞

十五日宣布進入三級警戒，其實股市的跌勢早在十一日已經展開了，萬華出現了破口，確診病例從二○起跳，台灣過慣了零確診的日子，防疫突然出現大破口，市場人心惶惶，十一日指數大跌六五二點，十二日更是恐慌加劇，台積電盤中殺到五一八元，聯發科跌至八二一元，加權指數盤中急挫一四一七．八六，這是台股最驚恐的一刻，等到行政院宣布進入三級警戒，最大壓力已經過了，接下來大家要看全民防疫下，這次三級警戒延至端午節，也就是到六月十四日，這段期間台股必須與疫情共舞。

台股在十八日出現的七九二點長紅之後，緩步攻堅到季線，這代表了大盤再跌破一五一五九的機率變小，接下來台股若能站上季線，可望回到疫情受創前的軌道，短線再創新高機率不大，會形成個股盤旋的走勢，接下來選股才是重點，市場上一直以來都是多空分歧的看法，這次疫情中高盛將台股調升至「加碼」，並將目標價上看一萬九千點，這個點在疫情前像呂宗耀、張錫、杜金龍等專家都喊過，高盛這回在疫情中對台股雪中送炭，看法值得大家參考一下。

高盛看好台股的五大理由，一是台股基本面強勁，我們不斷告訴大家，台灣ＧＤＰ八．一六％，一至四月出口顯著成長，今年第一季上市櫃公司淨利九八六八億元，創了歷史單季新高，除此之外，高盛告訴大家台股企業營收有七二％來自海外，內需會受到衝擊但大多數企業製造基地在境外，不會受到太大影響。二是企業財報亮眼，今明年的企業盈餘成長都可達到二三％，若不列入台積電，今年成長四七％，明年成長八％，盈餘成長的驅動將創造投資回報。

三是台股評價便宜，若不計入台積電，整體本益比只有十二．二倍，台股不論是本益比或股價淨值比都相對吸引人。四是外資持股偏低，去年外資賣超台股五三九六億元，今年外資到十五日為止，賣超台股逾一二○億美元，外資在疫情當下有回補台股的籌碼與空間。五是企業切入綠色經濟、３Ｄ感測電動車、人工智慧與機器人等最新商機，前景看好，台股無論是科技股或非科技股都散發著吸引力，高盛呼籲投資人逢低承接台積電、聯電與華碩等個股。

台驊董座十六字真言

當市場上人心惶惶的時候，高盛此時挺身而出，看好台股目標價一九○○○點，高盛的觀點，大家可以參考一下，還有在疫情中召開法說會的公司，我舉兩家公司為例，一是第一季交出ＥＰＳ三．○四元的台驊投控，董事長顏益財從去年第四季就感受到貨櫃航運幾十年來難得大機遇，他認為貨櫃航運是全球結構性問題，景氣不會曇花一現，他從長榮、陽明十幾元的時候就要大家抱牢持股，不要做短線，偏偏市場投資人都有懼高症，大家都淪為當沖客，這次他在法說會上，除了勾勒台驊的遠景，也對貨櫃航運的投資下了十六字真言：「一股不賣，奇蹟自來，反向加碼，綿延不絕」。

顏益財在法說會上說，他進入這個行業四十幾年，從未見過這樣的榮景，今年賺的錢會超過過去十年，或許很多人不相信貨櫃航運的市場還會好，但他深信明年貨櫃航運市場一樣好，未來貨櫃航運三雄股價可望衝高，三檔貨櫃航運股今年漲幅已經十分驚人，顏益財董事長繼續看多，真是藝高人膽大，而這是他四十年深蹲的敏感嗅覺。

二十五日貨櫃三雄都出現開高走低的走勢，長榮從九○．五元殺至七八元，差○．二元即跌停，陽明從九八．二元殺至八四元，也差○．二元就跌停，這次股價姿態最高的萬海從一三五．五元殺到一一二．五元跌停，照理說，萬海殺到跌停那一剎那，三檔貨櫃航運很可能一下子躺平了，但是從萬海收在一一六．五元，陽明只跌二．一元，收在九一元，長榮收在八二．四元，也可以看出市場上沒有信心的殺盤，有人賣出，但接手也格外強勁，如果貨櫃航運股籌碼在此大換手，未來前景仍不可小覷。

二十五日的台股過了十一點的時段，貨櫃航運股出現殺盤，按照往例，台股可能崩跌而下，但此時電子股走高，聯電、華邦電、光罩，加上眾多ＩＣ設計類股都紛紛走高，這也代表市場多頭力道顯著，這是台股強勢一個很重要的訊號。

參考國際航運股股價

這回貨櫃航運股如果能走出顏益財董事長所說的格局，未來可能會大大出乎大家預料，萬海公布四月淨利六一．五二億元，ＥＰＳ二．七五元，首季ＥＰＳ六．六二元，前四月已達九．三七元，這個業績強度才是股價不墜最重要的基石！台灣的貨櫃航運股因市場當沖，震盪激烈，但是貨櫃是全球性產業，到二十五日為止，最大貨櫃船商馬士基最高漲到一七二八五丹麥幣新高，南韓現代商船從二一二○韓元漲到五○○○○韓元，目前在四九三五○韓元，姿態非常高，德國赫伯羅特（HLAG）也在一五四．一歐元高檔，日本的 ONE 集團、日本郵船從一○九一漲到四六五五日圓，商船三井從一四八七漲到四九一○日圓，川崎汽船從七一四漲到三四二五日圓，都在新高價區，中國大陸的中遠海控也頻創新高。操作貨櫃航運股，除了盯住每月營收與每季獲利，最好也能參考國際貨櫃航運公司股價的變化，這是一直以來我提醒大家的，很多產業必須深究基本面的變化，不能只靠當沖賺差價。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2145 期

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