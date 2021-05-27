台中捷運生活網 友善繁榮宜居城

文．台中新聞局廣告

台中捷運綠線於今 (一一〇) 年四月二十五日正式通車，十多年的期盼與等待，台中市成為中台灣第一個擁有捷運的城市，捷運駛入民眾生活，伴隨而來的人潮及經濟效益浮現，大台中捷運生活圈儼然成形。

近十年來，軌道建設已是城市及經濟發展的命脈，匯集人流、物流、商流，把單點商區畫成軸線，平衡城鄉發展，並成為通勤通學、觀光、商務重要交通管道。

市長盧秀燕強調，捷運綠線通車代表兩個新使命的開始，第一個使命是「安全營運」，以乘客安全為最大考量，讓市民安心享受捷運新生活；第二個使命是「建置捷運路網」，積極打造台中為軌道城市，許台中市一個便利的交通環境。

中捷綠線全長約一六．七一公里，從北屯總站順行文心路再到高鐵台中站，串聯台中市商業繁華地帶，共設十八個車站，全線站體皆以綠建築標準打造，既通風又明亮。

交通任意門 實現低碳運輸

台中市目前人口約二百八十二萬人，每年人口呈現正成長，代表其他縣市的民眾也看好台中市的發展及交通便利性，選擇台中做為移居的城市。市長盧秀燕表示，涵蓋中、彰、投、苗近五百萬人口的中台灣都會區慢慢形成，捷運的建設確實有其必要性。

台中市政府交通局長葉昭甫說明，捷運綠線與高鐵台中站及台鐵新烏日站、大慶站、松竹站共站，透過高鐵與台鐵的轉乘串聯，不僅便利南來北往旅客，亦是市民出入台中的重要門戶，人潮引流加速台中的經貿發展。

「交通任意門」是交通政策的核心，配合捷運通車，建構完善的軌道路網，讓各個運輸節點成為轉運門，提升大眾運輸系統整體營運效率，創造高品質之都市環境。例如在捷運沿線十八個車站設置計程車招呼站及 YouBike2.0 站點，透過多樣化轉乘運具及「雙十公車」政策，民眾可以靈活運用各種交通工具，增加移動效率，讓城市更加四通八達。

「雙十公車 ‧ 市民限定政策」，只要是台中市民、市民的外籍配偶及在台中就學的外縣市學生，持綁定的電子票證搭乘公車，就享十公里以內的距離免費，超過十公里的部分，車資上限最多只要十元，全國最優惠的票價，有效減輕通勤負擔、提升長途搭乘意願。

跨區域思考 編織捷運生活網

「民眾的生活，必須跨區域來思考。」除了串聯高鐵的捷運綠線主線外，更規劃延伸至大坑、彰化，對於烏日高鐵門戶地區的推動以及拓展台中後花園「大坑風景區」觀光服務，具有絕對的關鍵性地位，不僅方便台中、彰化居民的通勤便利性，更能促進兩縣市觀光發展。

台中捷運發展願景將由已通車的捷運綠線，逐步推動成與捷運藍線交會形成的十字路網，並接續與機場捷運（橘線）構成雙十字軸線，可連結高鐵台中站、台中港及台中國際機場等陸海空國際門戶，強化市區與山海屯區的交通網絡，並持續向外輻射發展，擴大服務範圍。

捷運藍線，已於今 (一一〇) 年三月提送綜合規劃至交通部審查，而眾所矚目的機場捷運(橘線)，也於四月提送可行性研究送交通部審查。

未來藍線、綠線將在市府站交會，綠線與橘線將在文心崇德站交織、藍線與橘線將在台中火車站串接，建構綿密的軌道交通網絡，其他還有崇德幹線及神岡地區的軌道運輸、中科到高鐵的軸線運輸，皆一併包裹在路網的規劃裡，實現大台中捷運生活圈。

捷運站通常是人潮聚集的地方，人潮帶來錢潮，站體周圍的土地富含極高的商業價值，中捷綠線在十八站體中，規劃六站七處的聯合開發區，政府與民間共同開發土地，帶動商業繁榮。

打造商業樞紐 帶動經濟繁榮

六站七處聯合開發區包含捷運文華高中站、文心櫻花站、文心崇德站、南屯站、四維國小站及市政府站周圍的兩處開發地。民國九十八年捷運開工，一〇〇年市府開始聯合招商，由於捷運開發期較長，地主及投資方認為開發效益不夠明確，處於觀望狀態。

直到一〇三年僅有文華高中站完成開發簽約，其餘六處皆沒有動靜，市長盧秀燕上任以來，積極招商引資、了解產業需求，並在行政程序上做突破，而有新的格局。

經過多方努力，文華高中站目前已進入權利變換階段，文心崇德站、文心櫻花站二處已在去年十二月完成簽約，今年四月，南屯站及四維國小站開標，已有開發商陸續投件，預期應會順利爭取到投資者，剩下市政府站周邊二處土地，也會在適合的時機點公告招標，讓雙邊利益最大化。

推動重大建設 產業投資亮眼

葉昭甫表示，市政府站的開發地比較特別，總銷售金額上看三百億元，市政府站兩處投資金額合計逾一百億元以上，投資財力門檻極高；其次，不只是綠線，未來藍線也會在市政府站交會，形成捷運的立體串接，往上發展的容積率最高可到四十層樓，是一個多元性的商業站體，開發商必須具備高度想像力及承擔風險的能力，才能維持後續的營運，市府在規劃及招標也相當的謹慎。

「開不了工的，我要開工；完不了工的，我要完工。」市長盧秀燕上任後，積極推動多項重大建設，如台中國際會展中心、綠美圖、打通大智路等，為台中經濟注入活水，且台中位處台灣中心關鍵位置、產業基礎雄厚，加上成功晉級為擁有捷運的現代化城市，在近兩年間成功引進約 7,613 億元總投資額，其中民間自有投資部分便高達 5,311 億元，創造超過一萬六千個就業機會。

市長盧秀燕上任以來，致力提升產業投資環境及生活機能，加上市府積極協助廠商，透過公有地園區開發等策略營造產業扎根利基，在今年第一季「公司行號經濟指標」表現亮眼。「公司登記家數成長數」、「商業登記家數成長數」、「商業登記資本額成長數」等三項指標連續四季六都第一，顯示工商界持續看好台中投資環境。

「富市台中，新好生活」，搭乘捷運可以感受到台中市正在蛻變，不只交通蛻變、經濟蛻變，台中人的生活也在蛻變，更宜居、更幸福、更友善、更自在，而這樣的蛻變，正是市長盧秀燕對台中人一貫的守護與承諾！

(台中市政府新聞局廣告)

▊中捷綠線開通，建商及企業看好捷運周邊經濟發展，吸引資金大量投入

來源：《理財周刊》1083 期

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