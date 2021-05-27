新光金將強化固定收益投資 今年擬現增百億元

新光金 (2888-TW) 今 (27 日舉行線上法說會，談到投資策略，新壽帳上現金累積超過 2000 億元，會伺機強化固定收益資產的投資。此外，為了持續充實資本，新光金今 (2021) 年擬辦現金增資，預期籌資規模不超過 100 億元，但最終方案仍要待董事會通過。

新光金第一季稅後純益 94.39 億元，年增 23.7%，每股稅後純益 0.72 元，總資產規模達 4.4 兆元，較去年同期成長 9.8%；合併股東權益達 2313.8 億元，每股淨值為 17.34 元。

新壽首季實現 179.34 億元的證券資本利得，與去年同期金額差不多，截至今年 3 月底，海外固定收益投資金額逾 1.9 兆元，資金主要配置於美元計價債券。為控管避險成本，將彈性調整避險比率及靈活操作一籃子貨幣策略。避險前經常性收益率為 3.05%，年化投資報酬率為 4.31%。新壽帳上累積 7% 的現金 (約 2215 億元)，會伺機強化固定收益資產的投資。

新壽也公布 2020 年底隱含價值 (EV) 為 3094 億元，年成長 6%，若以新壽股數來看，每股 EV 為 46.4 元，若以新光金控股數來看，則每股 EV 為 23.2 元，是新光金今日收盤價 9.33 元的 2.49 倍。

商品策略部分，新壽持續推動外幣保單及價值型商品銷售，初年度保費 (FYP) 為 110 億元；負債成本較 2020 年降低 3 bps 至 3.80%。合併稅後純益較去年同期增加 2.2%、達 68.7 億元，合併股東權益達 1497.7 億元，淨值資產比率為 4.59%。

而另一個子公司新光銀行部分，也維持成長趨勢，合併稅後純益達 15.2 億元，較去年同期提高 13.7%；淨利息收入及淨手續費收入分別較去年同期成長 3.0% 及 9.2%。資產品質穩健，逾放比為 0.19%，呆帳覆蓋率為 712.77%。

法人關注新光金資本規劃，新光金副總經理李超儒表示，新光人壽的資本適足率 (RBC) 要維持在 200% 以上，雖然目前沒有看到立即增資的需求，不過，新壽每年都要累積超過 300 億元的合約服務邊際利潤 (CSM)，資產跟新業務都要增加；且銀行業務在成長中，也需要資本，因此今年擬現金增資，規劃以普通股方式募資，預期籌資規模不會超過 100 億元，但最終方案仍要待董事會通過。