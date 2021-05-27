德法荷三國呼籲歐盟持強硬態度 強化對科技巨頭的併購管制

德國、法國和荷蘭周三 (26 日) 發布共同聲明，呼籲歐盟對蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 在內等大型科技公司的併購交易進行更嚴厲的管制。

上述聲明由德國經濟部長 Peter Altmaier、法國財長 Bruno Le Maire、法國數位事務部長 Cedric O 以及荷蘭經濟事務部長 Mona Keijzer 共同發表。

三國提出兩項建議，首先，必須為大型科技公司的併購過程設立明確的法律門檻，再者，必須調整實質性測試 (substantive test)，以有效解決潛在的惡意併購。

他們表示，法規草案應為歐盟國家保留餘裕，來應對這些網路守門人和反競爭行為。

目前歐盟仍在擬定最新草案，希望限制科技巨頭在歐洲市場的龐大影響力。去年 12 月提出的《數位市場法案》(Digital Markets Act) 旨在平衡歐盟市場的競爭環境，不過，德國、法國和荷蘭認為歐盟立場不夠強硬，要求歐盟對科技公司的併購交易採取更明確且嚴厲的作法。

一旦歐盟委員會、各成員國以及歐盟議會達成共識，上述草案預計最快明年生效。