共和黨提9280億美元基建案 大砍拜登綠能政策支出

共和黨周四（27 日）提出 9,280 億美元的基礎建設計畫中，僅在電動車的基礎建設部分規畫 40 億美元，與美國總統拜登原本基建計畫中的 1,740 億美元相去甚遠，大幅削弱了拜登政府對抗氣候變遷的核心計畫。

共和黨上個月提出 5680 億美元的基礎建設計畫，拜登讓步縮減規模後，共和黨周四把規模提高到 9280 億美元。

根據共和黨最新提案，最大的支出項目為道路、橋梁等基礎設施項目，總共規畫 5,060 億美元，比上個月的提案增加 910 億美元。其他增加的支出還包括：720 億美元用於供水系統、220 億美元用於港口和水路、650 億美元用於寬頻網路。

多數共和黨人認為，基礎建設法案應該只解決傳統的交通問題，而民主黨則認為基礎建設方案應包含更廣的面向，解決氣候變遷與綠能等問題。

共和黨周四的提案中，在綠能方面僅規畫 40 億美元給電動車基礎建設，其他提案便未與拜登的綠能政策有關。

白宮發言人莎琪 (Jen Psaki) 周四聲明表示，政府擔心共和黨的提案不會規畫大量資金，幫助美國往綠能經濟發展的過渡期。

拜登政府上周向共和黨釋出善意，願把 2.25 兆美元基礎建設案規模調降至 1.7 兆美元，盼爭取共和黨支持，維持對抗氣候變遷政策，然而依照目前提案來看，共和黨並不買單。

拜登對抗氣候變遷的政策包括：承諾在 2030 年在全美各地至少安裝 50 萬座電動車充電站、增加美國電動車材料供應、提供購買電動車的稅收優惠，以及補貼充電基礎設施與獎勵計畫。

儘管電動車目前在美國的新車銷量僅占 2% 左右，但仍視為是對抗全球暖化、達成拜登未來 10 年碳排減半與本世紀中期實現碳中和的關鍵。

白宮表示，仍期盼在 5 月 31 日陣亡將士紀念日之前能出現談判進展。